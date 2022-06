Législatives 2022 : en Seine-Saint-Denis, la Nupes caracole en tête, malgré une abstention record

Avec 7 circonscriptions sur 12 déjà acquises à la gauche depuis 2017, la Nupes rêve de tout rafler pour ces élections législatives en Seine-Saint-Denis (93), après les bons résultats de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Au premier tour, ce dimanche 12 juin, l'intégralité des circonscriptions ont placé un candidat de la Nupes en première position.

Les urnes ont parlé. Les électeurs de Seine-Saint-Denis (93) ont largement choisi la Nupes ce dimanche, alors que les candidats de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale sont tous arrivés en première position de ce premier des élections législatives.

La Nupes contre tous

Parmi eux, 5 affichent des scores dépassant les 50 % des suffrages. C'est notamment le cas des députés sortants Stéphane Peu, qui est arrivé premier dans la 2e circonscription avec 62,85 % des voix selon les derniers chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, et Alexis Corbière, dans la 7e circonscription (62,94 %). Ce dernier étant élu dès le premier tour en ayant convaincu 25% des inscrits.

Au second tour, ils devront affronter certains candidats de la majorité présidentielle (dans les 1ere, 2e, 3e, 6e,8e, 9e et 12e circonscriptions), mais aussi un candidat DVG (dans le 4e circonscription), un candidat UDI (dans la 5e circonscription), un candidat LR (dans la 10e circonscription) et même un candidat RN (dans la 11e circonscription).

Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tous réussi à imposer cette alliance. Une envie d'y croire, alors que Jean-Luc Mélenchon a quasiment obtenu la moitié des voix (49,09 %) au premier tour de l'élection présidentielle dans le département, devançant ainsi de très loin Emmanuel Macron (20,27 %) et Marine Le Pen (11,88 %).

Reste à savoir si l'électorat séquano-dionysien va se (re)mobiliser pour le second tour de ces élections le week-end prochain, et ce, alors que le taux d'abstention a largement dépassé les 50 % dans le département ce dimanche, atteignant jusqu'à 67,8 % dans la 4e circonscription.

