Jordan Bardella : «Le programme de la Nupes est extrêmement dangereux»

Invité ce vendredi matin dans la Matinale de CNEWS, Jordan Bardella s'en est pris à la Nupes et à son chef de file Jean-Luc Mélenchon. Le président par intérim du Rassemblement national a également taclé la majorité présidentielle qu'il a qualifié de «déconstructeurs».

Jordan Bardella n'a pas mâché ses mots. Sur le plateau de la Matinale, ce vendredi 17 juin au matin sur CNEWS, le président par intérim du Rassemblement national a estimé que le programme de la Nupes était «extrêmement dangereux», mais qu'il ne pensait pas non plus que «celui d'Emmanuel Macron» soit moins dangereux.

En grossissant un peu le trait, Jordan Bardella a estimé qu'il y avait les «déconstructeurs» d'en haut avec «Emmanuel Macron qui veut transformer le France en une salle de marché et la livrer à McKinsey» et vous avez les «déconstructeurs d'en bas et qui veulent faire de la France un gigantesque squat», a lancé le député européen.

Jordan Bardella a un peu plus appuyé son propos en critiquant les membres de la France insoumise. «Il y a derrière Jean-Luc Mélenchon des islamogauchistes, des gens qui défendent le burkini, des députés, comme Danielle Obono, qui revendiquent, le droit en tant que parlementaire de dire "N*que la France"».

«Jean-Luc Mélenchon et l'extrème gauche sont des dangers majeurs pour la France et moi je ne veux pas de ses idées-là», a conclu Jordan Bardella.