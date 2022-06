Canicule : qu’est-ce que la galerne, ce vent qui est à l’origine d’une chute des températures dans le sud-ouest de la France ?

Alors que la canicule bat son plein, une impressionnante chute d’une vingtaine de degrés a été ressentie dans les Pyrénées-Atlantique et les Landes, provoquée parce que l’on appelle la Galerne.

Ces derniers jours, la France traverse d’importantes chaleurs, mais le sud-ouest du pays devrait pourtant ressentir un rafraichissement dû à une chute de 20 degrés en l’espace d’une heure, ce samedi. Ce changement climatique soudain, serait provoqué par un coup de Galerne.

Ambiance Normandie sur le front de mer d'Anglet après avoir eu 43 degrés #galerne #brouillarta pic.twitter.com/Ndz2hLNSVx — Vincoabi (@Vincoabi) June 18, 2022

Ce phénomène météorologique que l’on nomme aussi Vent de galerne, Galerno, Gwarlarn ou encore Embatta et Brouillarta, selon les régions françaises, est un puissant vent qui arrive de l’ouest ou du nord-ouest et est une «caractéristique du sud-est du golfe de Gascogne». De plus, cette rafale généralement froide et humide, «peut-être accompagnée de précipitations», comme le détaille Météo France.

Fin de la canicule

«Elle interrompt soudainement une période de temps calme, ensoleillé et chaud», ce qui permet donc de faire chuter les températures en l’espace de quelques heures, voire de quelques minutes, et de faire cesser la canicule, comme observé en cette fin de journée, dans les Pays Basques et les Landes.

A #Biarritz, il faisait 42.9°C à 16h30.



A 17h, il ne fait plus que 27.4°C. 11°C perdu en 6 min, 16 en 30 min. #galerne #PyrénéesAtlantiques #canicule https://t.co/V93Iv2esUZ — Keraunos (@KeraunosObs) June 18, 2022

Alors que «les températures chutent souvent de 12 à 15 degrés, tandis que l’humidité grimpe de 20% ou 30% vers 85 à 90%», une perte de 11 degrés a été ressenti en l’espace de six minutes à Biarritz entre 16h30 et 17h, ce samedi après-midi.

Généralement présentes de mai à octobre, les galernes sont bien connues des habitants de l’ouest de la France «puisqu’il se produit une galerne 3 à 4 fois par an en moyenne, pour une durée le plus souvent entre 1 et 3 heures», précise le site de Météo France. Il faut également savoir que ce phénomène climatique se produit en grande partie entre 12h et 21h, à Biarritz précisément.