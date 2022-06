Canicule : voici les villes où des records de température ont été battus ce samedi

Alors que la vague de chaleur devrait encore sévir sur une grande partie de la France ce dimanche 19 juin, plusieurs records de température ont été battus dans plusieurs villes de l’Hexagone.

C’était la journée la plus chaude jamais enregistrée depuis des années. La vague de chaleur qui a touché la France ce week-end a franchi des records de température dans plusieurs villes dont certains sont absolus, non uniquement pour un mois de juin.

À Biarritz, où le record a été enregistré le 4 août 2003 avec 40.6°C, les températures sont montées jusqu’à 42.9°C. Rochefort et Tarbes ont enregistré respectivement 40.6°C et 39.2°C battants ainsi les températures mesurées en 2003.

D’autres records ont aussi été battus pour un mois de juin. À titre d’exemple, Pau et Agen ont battu le record de chaleur enregistré le 29 juin 1950 avec 38,1°C et 38,8°C (contre 39,4°C et 39,3°C ce samedi).

À Cazaux, les températures ont atteint 41,9°C contre 40,2°C en 2015. Ensuite, on retrouve Bordeaux (40,5°C contre 39,2°C en 2011) et Dax (40.3°C contre 39.1°C en 2003).

La vague de chaleur a également battu des records déjà enregistrés dans plusieurs villes en 2019, comme à Nantes (39.1°C contre 38.6°C en 2019), à Poitiers (39.0°C contre 38.3°C), à Blois (39.0°C contre 38.1°C), à Orléans (37.90°C contre 36.9°C) et à Besançon (36.6°C contre 35.8°C).