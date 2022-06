Île-de-France : après la canicule, une semaine de pluies et d'orages

Alors que la canicule s'abat depuis une semaine sur la France, et plus particulièrement en région parisienne, où les températures ont dépassé 40°C, c'est désormais la pluie et les orages qui attendent les Franciliens à partir de ce dimanche 19 juin.

Le thermomètre baisse enfin. Dès ce dimanche, le retour de la pluie, voire des orages, va permettre de largement rafraîchir la région. Dans la matinée, la pluie avait déjà permis aux températures de chuter à des moyennes comprises entre 15°C et 20°C.

«le temps tourne à l'orage»

«Après les records de chaleur battus samedi, le temps tourne à l'orage sur l'ouest du pays. Le matin, des averses orageuses concernent le quart nord-ouest, y compris l'Ile-de-France», prévient Météo France ce dimanche, qui fait également état de «pluies orageuses circulent depuis la Nouvelle-Aquitaine vers le Centre et l'Ile-de-France».

Cette nuit, des orages devraient s’abattre sur la région jusqu'à lundi matin, permettant aux températures de se stabiliser autour des 20°C lundi après-midi. D'autres épisodes de pluies et d'orages, pouvant durer toute la journée, sont également attendus à partir de mardi et jusqu'en fin de semaine.

Il faudra donc attendre la semaine prochaine, à partir du 27 juin, pour retrouver le beau temps et des normales de saison. Cette semaine-là, les températures devraient en effet osciller entre 20°C et 27°C. A cette date, «les températures ne devraient pas trop s'éloigner des valeurs habituelles pour la saison», confirme Météo France.