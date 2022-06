Daniel Fasquelle, maire LR du Touquet : «il n’est pas question de se dissoudre dans la macronie»

Après les résultats des élections législatives, le maire Les Républicains du Touquet, Daniel Fasquelle, affirme que le camp d’Emmanuel Macron va devoir compter sur les LR, mais que ceux-ci ne feront pas d’alliance avec lui.

Les Républicains cherchent d’emblée à marquer leur territoire. Arrivés en quatrième position au second tour des législatives, derrière Ensemble (245 sièges), la Nupes (131) et le Rassemblement national (89), ils ont toutefois récolté un nombre conséquent de députés (64), vers lesquels pourraient se tourner le camp présidentiel pour tenter d’obtenir une majorité absolue. Une chose dont les LR ont bien conscience et ne semblent pas vouloir pour le moment.

Interrogé ce lundi matin sur CNEWS, Daniel Fasquelle, maire LR du Touquet (Pas-de-Calais) estime que «nos électeurs n’ont pas voté pour des députés Les Républicains (…) pour que demain nous soyons une béquille ou des supplétifs de la macronie».

«Il nous a négligéS, il nous a mépriséS, il a voulu nous faire disparaitre»

«Nous avons toujours été très clair à ce sujet, nous allons constituer un groupe indépendant à l’Assemblée nationale, et si Emmanuel Macron veut que l’on vote ses propositions il faudra qu’il soit enfin à notre écoute», a-t-il poursuivi. «Il nous a négligés, il nous a méprisés, il a voulu nous faire disparaitre… Mais on est là et maintenant il va falloir qu’il compte sur nous, qu’il soit à notre écoute, et projet par projet, nous verrons si les choses vont dans le sens que nous souhaitons».

Daniel Fasquelle a également rappelé que Les Républicains ont «des points de désaccords importants avec Emmanuel Macron sur l’immigration, sur la gestion des deniers publics, sur la liberté accordée aux entreprises, sur l’attention apportée aux territoires ruraux. Nous avons fait des propositions, et il faudra qu’elles soient écoutées».

«Notre groupe est un groupe indépendant et il n’est pas question de se dissoudre dans la macronie», a-t-il affirmé en conclusion.