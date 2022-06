Voici les prénoms les plus donnés en France en 2021

De nombreux bébés sont nés en 2021, et cela fait beaucoup de prénoms. Gabriel et Jade sont les deux prénoms qui ont été le plus attribués dans l’Hexagone.

Alors qu’en 2020, une petite révolution avait marqué les bébés Français avec la fin de près de dix ans de domination pour le prénom Gabriel, l’année 2021 a marqué, elle, un «retour à la normal».

En effet, selon le classement des prénoms de l’Insee, c’est le prénom Gabriel qui retrouve sa première position avec 4.974 occurrences en 2021, suivi de Léo avec 4.358 naissances, Raphaël (3.957) et Louis (3.715). Dans la 5e position, on retrouve 3.598 Arthur.

Du côté des filles, ce sont les Jade qui arrivent en tête avec 3.802 petites filles prénommées ainsi. Louise (3.768) et Emma (3.202) complètent le podium. En quatrième position on retrouve le prénom Ambre avec 3.017 naissances, suivi de Alice avec 2.769 prénoms attribués.

Gabriel et Louis en tête dans 6 régions de l’Hexagone

Si Gabriel est le prénom le plus attribué chez les garçons, il est aussi le prénom dominant dans 6 régions de l’Hexagone.

Il a été attribué à 296 nouveau-nés en Pays de la Loire, 188 en Centre-Val de Loire, 419 en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 180 en Bourgogne-Franche-Compté, 367 dans le Grand Est et 1.202 en Île-de-France.

Chez les filles, bien que le prénom Louise figure à la deuxième position du classement général, il est le prénom le plus attribué dans 6 régions de France, à savoir Bretagne (212), Pays de la Loire (289), Nouvelle-Aquitaine (348), Centre-Val de Loire (140), Auvergne-Rhône-Alpes (471) et Grand Est (309).