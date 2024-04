Méningite : la vaccination sera obligatoire pour les bébés à partir de 2025

Jusqu’alors obligatoire contre une seule famille de bactéries (la souche de méningocoque C), la vaccination des enfants de moins d’un an contre la méningite va s'élargir aux méningocoques A, B, W et Y, à partir de 2025.

La vaccination contre la méningite chez les nourrissons va être élargie. Un nouveau calendrier vaccinal a été publié, ce vendredi 26 avril, par les autorités sanitaires. Celui-ci prévoit la vaccination obligatoire des nourrissons contre les méningocoques A, B, W et Y, dès début 2025. Celle-ci s’ajoute à la vaccination antiméningocoque C, déjà impérative.

Fort rebond des méningites bactériennes

La vaccination obligatoire vise à contrer le rebond des méningites bactériennes, et la montée des familles de méningocoques Y et W. Un seul vaccin sera nécessaire pour cibler les souches A, C, W et Y. Il sera injecté à travers trois doses successives, au bout de 3, 5 et 12 mois. Un autre vaccin ciblera la souche B.

La méningite bactérienne est assez rare, mais peut entraîner des complications graves chez l'enfant malade. L'une des plus fréquentes est la surdité, elle touche environ un enfant atteint d'une méningite bactérienne sur quatre. D'autres complications peuvent aussi survenir, comme l'épilepsie, la déficience intellectuelle, des troubles d'apprentissage ou de comportement. La méningite bactérienne peut aussi s'avérer mortelle, dans moins de 5% des cas.