22e journée de réflexion sur le don d’organes et la greffe : 24 heures pour remobiliser

Une journée de solidarité. Ce mercredi 22 juin a lieu la 22e journée nationale de réflexion sur le don d’organes et de tissus. Organisée par l’agence de la biomédecine, cette journée, dont CNEWS est partie prenante, a pour objectif d’expliquer et d’informer sur les bénéfices des dons d’organes et les greffes effectuées chaque année.

En effet, avec la crise sanitaire du Covid-19, la situation s’est dégradée. En 2019, soit avant la pandémie, on enregistrait 5.897 greffes effectuées, avec une hausse de 1,6% par rapport à 2018.

Mais avec l’apparition du virus, les chiffres ont baissé de 25% en 2020, avec seulement 4.417 greffes réalisées.

En 2021, 5.273 greffes ont été possibles grâce à 1.392 donneurs décédés et 521 donneurs vivants, soit une hausse de 19,3% du nombre total de greffes en France, note l’agence de la biomédecine.

Tous les ans, les besoins en greffons augmentent considérablement. A titre d’exemple, 23.828 personnes étaient inscrites sur les listes d’attente de greffe en 2017 contre 12.512 en 2006, affirme la fondation pour la recherche médicale (FRM).

Pour rappel, avec la loi de 2016, toute personne n’ayant pas fait de refus explicite est considérée comme «donneur».