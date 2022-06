Île-de-France : plusieurs personnes arrêtées après des piqûres lors de la Fête de la musique

Plusieurs personnes se trouvaient en garde à vue ce mercredi 22 juin, soupçonnées d'avoir piqué des participants de la Fête de la musique à Versailles, dans les Yvelines (78) mais aussi à Asnières, dans les Hauts-de-Seine (92).

Des gardes à vue étaient toujours en cours pour au moins 5 personnes soupçonnées d'avoir piqué leurs victimes lors de la Fête de la musique ce mardi 21 juin. Parmi eux, l'un a agi pendant un concert à Versailles (78), alors que les 4 autres ont été interpellés à Asnières (92).

Le nombre de victimes toujours inconnu

Le premier – un homme de 37 ans – a été confondu grâce aux témoignages de deux victimes de 15 et 16 ans et à une vidéo de l'agression, sans que la seringue ne soit retrouvée. Il a été placé en garde à vue pour administration de substances nuisibles et violences volontaires avec arme.

Quatre autres personnes ont également été placées en garde à vue pour violences aggravées et administration de substances nuisibles pour des faits survenus à Asnières (92), selon le parquet de Nanterre.

Si le nombre précis de victimes reste à déterminer, le ministère de l'Intérieur a tout de même annoncé que pas moins de 8 personnes avaient été interpellées en France pour des faits similaires survenus lors de la Fête de la musique.

Au total, 1.004 plaintes pour des piqûres – survenues la plupart du temps dans des bars, boîtes de nuit et autres milieux festifs – ont été recensées par le gouvernement, entre le 1er janvier et le 17 juin 2022. Un fléau national qui touche principalement les jeunes.

Par ailleurs, et sans que cela n'ait de lien avec ce phénomène, la préfecture de police de Paris a annoncé ce mercredi avoir interpellé 55 personnes et pris en charge 3 autres lors de la Fête de la musique, remerciant à cette occasion «les forces de sécurité et de secours engagées sur la sécurisation» de l’événement.