Covid-19 : voici la liste des départements les plus touchés

Les cas de Covid-19 sont en augmentation depuis quelques temps à travers l’Hexagone. Quels sont les départements les plus touchés par cette reprise de l’épidémie ?

Mercredi 22 juin, 77.967 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés. Soit une augmentation de 50 % en sept jours, a indiqué Santé publique France. C’est donc un fait, l’épidémie est en phase de reprise. Un autre facteur le prouve : le taux d’incidence. Celui-ci, établit à 481,7 et est en hausse de plus de 28 % en une semaine. Cependant, tout le territoire n’est pas touché de la même façon par ce rebond. Quels départements le sont le plus ?

Pour cela, analyser l’évolution des nombres de cas sur sept jours est nécessaire. Grâce aux données récoltées par CovidTracker, une carte de la France réalisée en fonction de ce facteur peut être formée. Celle-ci montre une chose, la plupart des départements français ont enregistrés une hausse de plus de 40 % de cas en une semaine.

Voici lesquels : l’Ain, l’Aisne, l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, les Ardennes, l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Côte-d’Or, les Côtes-d’Armor, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, l’Eure, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, le Gard, la Haute-Garonne, la Gironde, l’Hérault, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre-et-Loire, l’Isère, le Jura, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, le Nord, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var, le Vaucluse, la Vendée, la Vienne, l’Yonne, le Territoire de Belfort, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-d’Oise et la Guyane.

A noter que les seuls départements n’ayant pas vu le nombre de cas augmenter, ou dont celui-ci a même diminué sont la Martinique, la Réunion et Mayotte.