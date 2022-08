Sécheresse en Haute-Corse : à ce rythme «il n'y aura plus d'eau dans 25 jours», selon la préfecture

En Haute-Corse, l'alerte sécheresse vient d'être renforcée. Craignant d'être confronté à une pénurie d'eau d'ici 25 jours, le département a décidé de prendre des mesures encore plus restrictives.

Face à la sécheresse, la Haute-Corse avait déjà pris des mesures de restriction d'eau il y a quelques semaines. Mais, ce mardi 2 août, la préfecture a de nouveau donné l'alerte. «Compte tenu des évolutions météorologiques attendues», le département n'aura, selon elle, «plus d'eau dans 25 jours» s'il maintient son rythme de consommation actuel.

Pour éviter cela, les autorités locales ont décidé de renforcer les restrictions. Ainsi, pour l'eau brute (non potable, ndlr), il a été décidé de porter l'interruption d'arrosage hebdomadaire de 24 heures à 36 heures. Appelant «à la responsabilité collective et solidaire de tous», la préfecture prévoit en outre de renforcer «très sensiblement» les contrôles à ce sujet.

#Secheresse2022 @Prefet2B appelle à la mobilisation citoyenne de tous : Si nous continuons à ce rythme de consommation d’eau, compte tenu des évolutions météorologiques attendues, il n’y aura plus d’eau dans 25 jours ! Renforcement des contrôles https://t.co/PBIa8rfb6P pic.twitter.com/aGtW90kB0a — Préfet Haute-Corse (@Prefet2B) August 2, 2022

Parmi les usages interdits figurent notamment le lavage des véhicules en dehors des stations professionnelles équipées d'économiseurs d'eau, à l'exception des véhicules professionnels soumis à des impératifs sanitaires ou techniques. La même règle est valable pour les bateaux.

Le remplissage, y compris de complément, des piscines privées à usage familial est lui aussi proscrit. Il en va de même pour l'arrosage par aspersion des pelouses et espaces verts publics comme privés et pour le lavage des terrasses et voies de circulation privées.

Pour d'autres usages, l'interdiction ne s'applique qu'entre 8h et 20h. C'est le cas pour le lavage des voies de circulation publiques mais aussi pour l'arrosage des terrains de sport, pépinières et jardins publics. Cette consigne s'applique également concernant l'arrosage par dispositif de type «goutte à goutte» des pelouses, espaces verts publics comme privés et jardins d'agrément.