SNCF : bientôt 500.000 places de trains en plus en vue d'un été «record»

Afin de répondre à la très forte demande en vue des vacances d'été, la SNCF va mettre en vente 500.000 places supplémentaires, a annoncé ce jeudi son PDG Jean-Pierre Farandou.

Un été «record». Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou a indiqué sur France 2 que 500.000 billets de trains supplémentaires allaient être mis en vente face à la hausse de la demande pour les vacances d’été.

«On est parti pour un été record, même au-delà de 2019. On a déjà vendu huit millions de billets pour juillet et août, c’est 10% de plus qu’en 2019, donc on voit une poussée très forte», a-t-il expliqué.

«On rajoute des rames»

Et pour répondre à cette demande, la SNCF sera au rendez-vous, a-t-il assuré. «On est à bloc, on rajoute des rames, on fait des compositions doubles avec deux rames à la fois», a ainsi souligné Jean-Pierre Farandou.

Et de préciser que si les jours de grand départ sont complets, «il reste des places» en dehors de ces périodes. La société n'a toutefois pas encore indiqué à quelle date ces nouvelles places seront disponibles.