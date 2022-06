L'épave la plus profonde jamais localisée découverte aux Philippines

Une équipe d'exploration américaine a annoncé, ce samedi 25 juin, avoir localisé l'épave d'un destroyer de la marine américaine coulée pendant la Seconde Guerre mondiale et envoyée à 7.000 m de profondeur près des Philippines.

C'est un nouveau record. Un destroyer de la marine américaine coulé pendant la Seconde Guerre mondiale a été retrouvé à près de 7.000 mètres de profondeur au large des Philippines, ce qui en fait l'épave la plus profonde jamais localisée, a annoncé une équipe d'exploration américaine, ce samedi 25 juin.

Un submersible avec équipage a filmé, photographié et inspecté la coque endommagée du USS Samuel B Roberts au cours d'une série de plongées pendant huit jours, a indiqué la société texane Caladan Oceanic, spécialisée dans les technologies sous-marines.

Le «Sammy B» a sombré pendant une bataille au large de l'île de Samar le 25 octobre 1944, lorsque les forces américaines tentaient de libérer les Philippines, alors colonie des Etats-Unis sous occupation japonaise. Des images diffusées montrent les trois tubes d'un lanceur de torpilles et le support de canon du navire.

Part of the dive on the Sammy B. It appears her bow hit the seafloor with some force, causing some buckling. Her stern also separated about 5 meters on impact, but the whole wreck was together. This small ship took on the finest of the Japanese Navy, fighting them to the end. pic.twitter.com/fvi6uB0xUQ

— Victor Vescovo (@VictorVescovo) June 24, 2022