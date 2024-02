Glissement de terrain aux Philippines : 5 morts et 20 ouvriers piégés à l’intérieur de 2 bus ensevelis

Au moins cinq personnes sont mortes après un glissement de terrain qui a enseveli deux bus dans une région montagneuse du sud des Philippines. 20 personnes sont portées disparues.

Dans la soirée de mardi 6 février, un glissement de terrain provoqué par la pluie sur l’île de Mindanao, dans un village minier de la province de Davao de Oro a enseveli plusieurs habitations et deux bus, dans lesquels voyageaient au moins 28 passagers.

Le responsable provincial de la gestion des catastrophes, Edward Macapili, a expliqué à l’AFP que les secours étaient à la recherche d’au moins 20 ouvriers miniers, piégés à l’intérieur des deux véhicules. Il a notamment précisé que huit passagers avaient réussi à s’échapper.

Les Philippines comptent parmi les nations les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Les variations des températures et des conditions météorologiques augmentent considérablement le risque et l’intensité des inondations à cause des précipitations extrêmes.

Samedi 3 février dernier, les autorités avaient annoncé que 14 personnes étaient mortes dans la même province montagneuse, à cause de glissements de terrain provoqués par les pluies torrentielles qui sévissent depuis des semaines sur l’île de Mindanao.

«Je n’ai jamais connu auparavant des pluies aussi fortes et continues», assurait à l’AFP Fe Maestre, un porte-parole des autorités provinciales.