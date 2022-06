Variole du singe : un premier cas confirmé chez un enfant en île-de-France

Un premier cas de variole du singe chez un enfant a été confirmé en Île-de-France. L’Agence régionale de santé (ARS) a indiqué qu’il a été pris en charge et ne présente aucun signe de gravité.

Alors qu’au moins 330 cas de variole du singe ont été recensés jeudi dernier sur tout le territoire français d’après Santé publique France, l’ARS d’Île-de-France a annoncé ce samedi avoir détecté cette maladie virale chez un enfant scolarisé en école primaire.

«Il s’agit du premier cas confirmé de variole du singe chez un enfant en France» a indiqué l’Agence régionale de santé, puisque «le virus n’avait auparavant touché que des adultes», dont 227 en Île-de-France.

Réactifs, l’ARS et les équipe de Santé publique France ont rapidement procédé à des investigations dans le but de retracer «au plus vite la chaîne de contacts de l’enfant». Et d’après les premiers résultats, «un cas probable a été identifié au sein de la même fratrie».

Premier cas confirmé de #monkeypox chez un enfant scolarisé en école primaire dans la région #IDF. L’enfant a été pris en charge et ne présente aucun signe de gravité

Des recommandations à suivre

Dans leur communiqué, l’ARS a d’ailleurs précisé que la maladie peut se transmettre dans une même famille «par le partage des linges, des pièces de vie, et par les couverts notamment».

Pour leur part, l’Éducation nationale s’est chargée d’adresser un message aux parents des élèves fréquentant la même école que l’enfant contaminé. Il invite à suivre les recommandations suivantes : surveiller l’appariition de symptôme (fièvre, éruption cutanée) et solliciter le 15 en cas de besoin ; et se voir proposer une consultation afin de faire bénéficier à l’enfant d’une vaccination si celle-ci est jugée nécessaire par le médecin.

Enfin, en l’absence de symptôme, et en l’état de connaissance, il n’y a pas de risque connu de contagion. Aucune mesure n’est donc nécessaire pour l’enfant (ni isolement, ni adaptation des activités) ni pour les autres membres de la famille.