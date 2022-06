La Poste : date de lancement, fonctionnement... Tout savoir sur le timbre numérique

La Poste va commercialiser l’an prochain son «timbre digital», se présentant sous la forme d’un code qu’il suffira de recopier sur l’enveloppe.

Vers une nouvelle façon d’envoyer son courrier. Dès 2023, La Poste va commercialiser un «timbre digital», qui prendra la forme d’un code à recopier sur son enveloppe.

Concrètement, il suffira de télécharger un code alphanumérique de huit caractères, vendu en ligne au prix du timbre vert. «Il suffira d’écrire le code de huit caractères sur l’enveloppe comme on écrirait un mot de passe», a expliqué Nathalie Collin, responsable de la branche Grand Public et Numérique du groupe La Poste.

Une validation en attente

Cette nouvelle technique, déjà utilisée en Suisse, doit être validée par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), pour une commercialisation attendue «probablement début 2023», selon Nathalie Collin.

Outre cette nouveauté, un important plan d’investissement de 800 millions d’euros, dont 500 millions pour la rénovation de tous les bureaux de poste d’ici à 2027, va être engagé.

En parallèle, Nathalie Collin va consacrer 300 millions d'euros pour renforcer les connexions entre le réseau des bureaux de poste et les services numériques du groupe public, facilitant prises de rendez-vous, mise à jour des horaires d'ouverture en temps réel, mesure et suivi des colis, visioconférence, etc.