Paris : avec de nouveaux logements sociaux dans les quartiers chics, le «rééquilibrage» est en cours

La municipalité parisienne vient d'inaugurer deux immeubles de logements HLM, tout juste construits dans les très chics 6e et 16e arrondissements de Paris. L'occasion de faire augmenter la part du nombre de logements sociaux dans ces deux arrondissements qui en sont déficitaires.

«Heureux et fier d’inaugurer aujourd’hui ces 34 logements sociaux dans le 16e arrondissement. Ce terrain de 789 m² appartenait à l’oncle de Bachar al-Assad avant que la Ville de Paris ne l’exproprie», s'est ainsi félicité Ian Brossat, l'adjoint à la mairie de Paris chargé du logement, ce mercredi 29 juin.

Quelques jours plus tôt, jeudi 23 juin, l'élu communiste avait déjà inauguré un nouvel immeuble de huit logements sociaux, construit en lieu et place d'un ancien commissariat et situé au 16, rue Jean Bart (6e), à 100 mètres du jardin du Luxembourg.

Le fruit d'une politique volontariste de la municipalité parisienne, qui – dans un contexte où le foncier est rare dans la capitale – n'hésite pas à préempter dès qu'elle le peut les immeubles à vendre, ou à sauter sur une occasion de racheter un terrain qui lui paraît intéressant.

Un rééquilibrage en cours

Autre cheval de bataille de cette municipalité : agir en faveur d'un rééquilibrage entre les arrondissements les plus pauvres et donc les mieux dotés en logements sociaux et les quartiers de l'ouest parisien, historiquement moins bien dotés.

Un rééquilibrage qui porte ses fruits depuis une dizaine d'années, puisqu'entre 2001 et 2021, la part des logements sociaux est passé de 1,7 % en 2001 à 7,3 % en 2021 dans le 16e, mais aussi de 0,61 % en 2001 à 4,3 % en 2021 dans le 8e, et de 1,57 % en 2001 à 6,2 % en 2021 dans le 2e.

Au 1er janvier 2021, c'est le 7e arrondissement de Paris qui comptait encore le moins de logements sociaux, avec seulement 2,2 % de HLM. Mais qui n'est pas en reste, explique Ian Brossat, alors qu'une opération de construction de plus de 250 logements sociaux est en cours dans les anciens locaux du ministère de la Défense, sur l'îlot Saint-Germain.

Suivent ensuite le 6e arrondissement de Paris, avec 3,9 % des logements sociaux, et le 8e arrondissement, qui en compte 4,3 %. A l'autre bout, les 19e, 13e et 20e concentrent à eux seuls plus de 40 % de l'ensemble des HLM parisiens.

Et l'élu ne voudrait pas qu'on fasse l'amalgame, s'il y a moins de logements sociaux dans les quartiers chics de la capitale, c'est surtout que le foncier y est cher et très peu disponible, et non en raison d'une quelconque réticence politique des maires de droite, qui ne souhaiteraient pas avoir de HLM sur leur territoire.

Preuve en est avec le maire Les Républicains du 6e arrondissement, Jean-Pierre Lecoq, qui a fait part à Ian Brossat de l'opportunité de construire un nouvel immeuble rue Jean Bart (6e), sur un terrain qui appartenait déjà à la Ville de Paris.

«C'est une petite pierre à l'édifice, mais soyons-en satisfaits», fait savoir ce dernier, rassuré par le fait qu'il s'agisse d'une construction et non d'une préemption. Celui qui est maire du 6e depuis plus de vingt-sept ans regrette en effet que l'on soit obligé de «retirer des logements du marché privé pour en faire des logements sociaux», comme ce qui a été fait ailleurs dans son arrondissement, au 46, rue Notre-Dame des Champs.

Paris, bon élève de la loi SRU

Heureusement pour Ian Brossat, la loi SRU – qui contraint depuis 2000 les municipalités à compter au moins 20 % de logements sociaux sur leur sol – ne s'applique pas, comme il le rappelle, à l'échelle des arrondissements, mais bien à l'ensemble du territoire parisien.

A Paris, où la municipalité parisienne a œuvré pour passer de 13 % de logements sociaux en 2001 à 22,4 % en 2021, la Ville ne souffre donc d'aucune pénalité. L'adjoint chargé du logement espère même atteindre ses objectifs : 25 % en 2025, en conformité avec la loi Duflot, et 30 % en 2030.