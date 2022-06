Robert Ménard sur le député LFI Louis Boyard : «il a dit qu’il avait dealé pour payer ses études. Il ne pouvait pas aller travailler au McDo comme tout le monde ?»

Le député La France insoumise (LFI) Louis Boyard «a dit qu’il avait dealé pour payer ses études. Il ne pouvait pas aller travailler au McDo comme tout le monde ?», a ironisé Robert Ménard, maire de Béziers, invité de la Matinale de CNEWS ce jeudi.

Le maire de Béziers Robert Ménard s'est montré très choqué par le comportement du jeune député fraîchement élu Louis Boyard (LFI), estimant que ce dernier avait fait preuve d'irrespect envers d'autres représentants de la Nation, notamment membres du Rassemblement national.

«Il a été élu député et il est élu comme tous les autres députés mais cet espèce de zigoto, cet espèce de clown, cet antifasciste d'opérette refuse de serrer la main d’un certain nombre d’élus de la République comme lui», a rappelé Robert Ménard.

L'ancien proche de Marine Le Pen a d'ailleurs fait remarqué qu'aucun «élu de la Nupes n'a condamné l'attitude» de Louis Boyard qui avait par la suite déclaré avoir respecté les gestes barrières face à «une pandémie de racisme, d'antisémitisme et d'islamophobie.»

Robert Ménard se positionne contre la Nupes

Robert Ménard s'est donc montré très critique envers le jeune député rappelant que ce dernier avait déclaré «oui j’ai dealé pour payer mes études !» Un aplomb qui fait réagir le maire de Béziers qui a toujours montré une grande animosité face au trafic de drogue. «Il a dealé de la drogue, il ne pouvait pas aller travailler au McDo pour payer ses études, comme tout le monde», a-t-il ironisé.

Pour Robert Ménard, la France Insoumise et son groupement d'alliés à l'Assemblée nationale ne devraient pas accéder à la présidence de la commission des Finances. «C’est ce parti qu’un certain nombre d’élus de droite et de gauche pourraient faire élire à la commission. Ils en porteront la responsabilité, ils ne pourront pas dire qu’ils ne savaient pas qui est Éric Coquerel, ce qu’est son parti. Est-ce qu’ils sont décidés à faire que la plus importante commission soit présidée par quelqu’un de ce parti ?» s'est interrogé l'élu.