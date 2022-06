Sondage : près de 6 Français sur 10 ne font pas confiance à Emmanuel Macron en matière de sécurité

Une large partie de la population ne fait pas confiance au président de la République en matière de sécurité. Selon un nouveau sondage exclusif de l’institut CSA pour CNEWS, paru ce jeudi 30 juin, 57 % des Français doutent en effet de la capacité d'Emmanuel Macron à répondre à leurs attentes dans ce domaine.

La confiance envers le chef de l'Etat, malgré sa réélection, n’est pas au beau fixe lorsqu'il s'agit de sécurité. En la matière, seuls 43 % des Français estiment ainsi qu’Emmanuel Macron est apte à répondre à leurs préoccupations, selon un sondage exclusif CSA pour CNEWS rendu public ce jeudi.

Dans le détail, à peine 11 % des Français lui font totalement confiance, alors que 29 % ne croient pas du tout en sa capacité à les protéger.

En moyenne, les femmes font du reste un peu moins confiance à Emmanuel Macron (42 %) que les hommes (44 %), et les plus de 65 ans sont les moins insatisfaits de la politique du président en matière de sécurité (48 % y sont plutôt favorables) par rapport aux jeunes de 25 à 34 ans (seuls 39 % ont confiance en lui) ou les 50-64 ans (41 %).

Autre enseignement, le sondage ne révèle pas de clivage flagrant du côté des proximités politiques. Aussi, ni la gauche, ni la droite ne font confiance à Emmanuel Macron en matière de sécurité.

Par exemple, 77 % des personnes proches de la France insoumise ne croient pas en son action, et cette proportion monte à 87 % chez les électeurs du Rassemblement national et à 90 % chez ceux de Reconquête.

Les sondés proches de la majorité présidentielle sont à l’extrême inverse, très satisfaits : 91 % des sondés proches de Renaissance (anciennement La République en Marche) font confiance au Président de la République pour mettre fin à l’insécurité.

Malgré son déplacement dans le Tarn il y a trois semaines, sur le thème de la sécurité et de la police, Emmanuel Macron n’a pas réussi à convaincre de l’efficacité de sa politique de sécurité actuelle ou menée ces dernières années. Lors de ce déplacement, le chef de l’État avait pourtant, à l’occasion d’un discours, réaffirmé son soutien aux policiers, et avait également détaillé la création de 200 nouvelles brigades de gendarmerie dans toute la France.

Le chef de l'Etat avait également demandé aux Français de lui donner une «majorité forte aux législatives». Parti raté pour le président de la République, qui ne bénéficie désormais que d’une majorité relative à l’Assemblée, et le gouvernement d’Élisabeth Borne étant plus que jamais remis en cause.