Emmanuel Macron dans le Tarn pour parler sécurité en zone rurale

Le président Emmanuel Macron doit se rendre ce jeudi à Gaillac, dans le Tarn, avec la volonté d’aborder le sujet de la sécurité du quotidien dans les zones rurales.

A trois jours du premier tour des élections législatives, Emmanuel Macron occupe le terrain. Après s’être rendu la semaine dernière à Cherbourg, pour parler de l’hôpital, et à Marseille, pour aborder l’école, le président de la République se rend ce jeudi à Gaillac, pour évoquer la sécurité dans le monde rural.

Le chef de l’Etat doit en profiter pour détailler la création et le déploiement de 200 nouvelles brigades de gendarmerie sur l’ensemble du territoire, qu’il avait annoncé au début de l’année, alors qu’il n’était pas encore en campagne pour la présidentielle.

Une nouveauté qui s’inscrit dans le cadre de la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (Lopmi).

renforcer la présence des forces de l'ordre en zone rurale

«Ces nouvelles brigades - qui seront fixes, en s’appuyant sur les maisons France services, ou mobiles, grâce à des véhicules équipés proposeront aux habitants des services publics tels que le dépôt de plainte ou l’accueil des victimes et renforceront la présence des forces de l’ordre en zone péri-urbaine et rurale», a expliqué l’Elysée.

A partir de la présentation de ces brigades de gendarmerie, Emmanuel Macron exposera leur déploiement à l’échelle des départements (trois seront notamment créées dans le Tarn). Il en profitera aussi pour échanger «sur les actions menées en matière de sécurité de proximité, notamment les violences intra-familiales, la lutte contre les stupéfiants, et l’action au profit des viticulteurs en présence des élus, associations et acteurs du monde viticole», a indiqué l’Elysée.

Lors de l’annonce de ces nouvelles brigades, en janvier dernier à Nice, Emmanuel Macron avait aussi abordé la «délinquance du quotidien» subie dans les zones rurales. En pointant notamment les nuisances sonores, les conflits de voisinage, les dégradations multiples ou encore les dépôts d’ordure sauvages. Des incivilités difficiles à sanctionner et qui participent au pourrissement de la vie des habitants.

En pleine période électorale, le sujet de la sécurité revêt aussi d’une importance particulière pour Emmanuel Macron et son camp, pointés du doigt sur leur manque d’action durant le premier quinquennat. D’autant que le thème n’est pas favorable non plus à l’alliance de gauche Nupes, mal à l’aise lorsqu’il s’agit d’aborder la question. De quoi tenter de gagner des électeurs face à l’adversaire annoncé des macronistes sur ces législatives.