Bac 2022 : quand et comment se déroule le rattrapage ?

Les résultats du baccalauréat sont attendus ce mardi 5 juillet. S’il faut passer par le rattrapage, pas de panique : concentration et préparation peuvent permettre de décrocher le précieux sésame.

Les rattrapages du bac ne concernent pas tous les élèves, mais seulement ceux qui ont obtenu entre 8 et 9,99 de moyenne générale. La mention «passe au second groupe» figure alors sur la feuille des résultats.

Pour cette deuxième chance d'obtenir son diplôme, le candidat doit choisir deux matières à rattraper. Chaque matière fait l'objet d'un examen oral qui se déroule avant le week-end.

DATES DES ORAUX DE RATTRAPAGE DU BAC

Ce mardi 5 juillet, les résultats du bac sont dévoilés. Les élèves vont donc connaître leurs notes et donc les matières où ils ont potentiellement échoué. Les rattrapages auront lieu directement à partir de ce mercredi 6 juillet, et jusqu'au vendredi 8 juillet. Les résultats des oraux de rattrapage sont affichés après chaque demi-journée d'oraux.

QUELLES MATIÈRES CHOISIR ?

S’il manque peu de points, mieux vaut se concentrer sur la matière où l’on a obtenu la plus mauvaise note. Elle devrait être plus facile à remonter. S’il manque beaucoup de points, il est préférable en revanche de privilégier les matières dotées d'un gros coefficient. Le but est que la moyenne globale de l'élève, avec le remplacement de la note initiale par celle du rattrapage, passe au-dessus de 10/20. A noter qu'il n'est pas possible d'obtenir une mention (même si la nouvelle note devient supérieure à 12/20) lorsque l'on passe au rattrapage.

COMMENT SE DEROULERA L'EPREUVE ?

Chaque épreuve orale dure 40 minutes : 20 minutes de préparation et 20 minutes de présentation. Pour chaque matière, le candidat doit tirer au sort deux questions et choisir celle qui lui convient le mieux.

QUELQUES CONSEILS AVANT LES ORAUX

Pas besoin de se stresser davantage, les élèves seront évalués sur leur motivation. En effet, il est demandé aux professeurs d'être plus attentifs à ceux qui veulent vraiment décrocher le bac et analyseront à la fois leur sérieux et leurs connaissances. L'état d'esprit des lycéens pendant les oraux doit être positif avant tout, sans paniquer. Pendant les oraux, les élèves ne devront pas se laisser déconcentrer par ceux qui passent face au professeur pendant leur préparation. Il est important de bien se concentrer et de rester focalisé sur soi.