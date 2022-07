Remaniement : quel est l’ordre protocolaire des ministres ?

Le nouveau gouvernement d’Elisabeth Borne a enfin été dévoilé ce lundi, et l'ordre dans lequel sont nommés les ministres n’a rien de hasardeux. Il s’agit d’un ordre protocolaire et hiérarchique.

Ils ne sont pas nommés par ordre alphabétique. Lors d’un remaniement, les ministres sont nommés un à un selon un ordre bien précis, décidé par le Premier ministre et le chef de l’Etat : c’est l'ordre protocolaire. Un classement uniquement symbolique qui indique toutefois l’importance de chaque ministère dans la politique que le gouvernement souhaite mener.

Pour le nouveau gouvernement, comme pour tous les précédents, le Premier ministre occupe la première place de l'ordre protocolaire. C’est donc Elisabeth Borne qui occupe cette place.

Selon la liste fournie par le gouvernement, viennent ensuite Bruno Le Maire (Economie, 2e), Gérald Darmanin (Intérieur et outre-mer, 3e), Catherine Colonna (Europe et Affaire étrangères, 4e), Eric Dupond-Moretti (Justice, 5e), Sébastien Lecornu (Armées, 6e), Olivier Dussopt (Travail, 7e), Pap Ndiaye (Education nationale, 8e), Sylvie Retailleau (Enseignement supérieur et Recherche, 9e), Marc Fesneau (Agriculture, 10e), Christophe Béchu (Transition écologique et cohésion des territoires, 11e), Agnès Pannier-Runacher (Transition énergétique, 12e), Rima Abdul-Malak (Culture, 13e), François Braun (Santé et Prévention, 14e), Jean-Christophe Combe (Solidarité, Autonomie et Personnes handicapées, 15e), Stanislas Guerini (Fonction Publique, 16e) et Amélie Oudéa-Castéra (Sport, 17e).

Après les ministres, viennent les ministres délégués, qui sont chacun rattaché à un ministère ou directement à la Première ministre. On retrouve par exemple Olivier Véran (Porte-parole, 18e), Gabriel Attal (Comptes publics, 21e), Clément Beaune (Transport, 29e).

Les secrétaires d’Etat viennent ensuite dans l'ordre protocolaire. Le gouvernement Borne II est composé de 42 ministres, ministres délégués et secrétaires d’Etat, la 42e position étant occupée par Dominique Faure, secrétaire d’Etat chargée de la ruralité.

L'économie, priorité du gouvernement

En 2017, le premier gouvernement d’Edouard Philippe avait un ordre protocolaire bien différent. Après le Premier ministre, c'est Gérard Collomb, ministre de l’Intérieur, qui occupait la 2e position, suivi de Nicolas Hulot à la Transition écologique en 3e, puis François Bayrou à la Justice en 4e, et Sylvie Goulard aux Armées en 5e.

Le poste de ministre de l’Economie, déjà occupé par Bruno Le Maire à l’époque, n’occupait que la 10e place de l’ordre protocolaire, alors qu’il est aujourd’hui le plus important ministre du gouvernement Borne. Une nouvelle position sans doute liée à la crise économique qui se profile, avec une inflation galopante, conséquence de la guerre en Ukraine. Sous le gouvernement de Jean Castex, il occupait la 5e place de l'ordre protocolaire.

Le ministère de l’Ecologie a quant à lui dégringolé de la 5e place dans le premier gouvernement d'Elisabeth Borne à la 11e place dans ce nouveau gouvernement, à seulement quelques semaines d'écart. En 2017, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique, était en troisième place, et avait même la distinction de ministre d'Etat, soulignant l'importance qu'accordait le président de la République à ce maroquin.