«Vite mon passeport» : une nouvelle plate-forme pour trouver facilement un rendez-vous en mairie

Les rendez-vous pour refaire son passeport ou sa carte d'identité se font rares et les délais d'attente s'allongent considérablement. Un problème auquel le nouveau service «Vite mon passeport» entend pallier.

C'est bientôt les vacances, direction les plages de sable blanc à l'autre bout du monde ? Impossible avec un passeport périmé. C'est pourquoi sur le même modèle que «vite ma dose», qui permettait de trouver un rendez-vous de vaccination contre le Covid-19, la plate-forme «Vite mon passeport» (parfois orthographiée en un seul mot, NDLR) vient en aide aux Français qui souhaitent trouver rapidement un rendez-vous pour renouveler leurs papiers d'identité.

Ludovic Diligeart, fondateur de RDV360 et de «Vite mon passeport», a dressé pour CNEWS le constat qui l'a poussé à lancer la plate-forme. «L'année dernière à la même époque, pour refaire son passeport ,on pouvait obtenir en moyenne un rendez-vous en vingt jours dans une mairie française et aujourd'hui, on est à plus de cent jours.» En un an les délais ont donc été multipliés par cinq.

Des régions plus à la peine que d'autres

Selon une étude menée par l'entreprise, certaines régions sont plus touchées que d'autres par cet allongement des délais. La Bretagne, notamment, compte deux départements, le Finistère et le Morbihan, pour lesquels les délais pour obtenir un rendez-vous sont en moyenne de six mois ou plus.

A l'inverse, la Corse est la région où il est le plus facile d'avoir rapidement un rendez-vous pour refaire son passeport ou sa carte d'identité. Il faut moins d'un mois pour l'obtenir sur l'île de Beauté.

D'une façon générale, il ne faut cependant pas désespérer puisque de nombreux rendez-vous sont annulés dans les jours le précédant ce qui permet la libération de nouveaux créneaux.

un service simple d'utilisation

«Vite mon passeport» fonctionne de façon simple. Concrètement, l'utilisateur cherche sa ville, son département ou sa région et la plate-forme lui indique les dates de rendez-vous les plus proches à 100 km à la ronde.

Autres fléau qui allonge les délais, les rendez-vous qui ne sont pas honorés. Une situation contre laquelle lutte vitemonpasseport. Ludovic Diligeart explique : «Quand vous prenez rendez-vous dans une mairie si vous essayez de prendre rendez-vous dans une deuxième mairie, le logiciel va vous alerter que il faut d'abord annuler le rendez-vous, donc ça permet aussi de d'éviter les doublons et les pertes de créneau.»

«Vite mon passeport» a donc été pensé pour réduire les pertes de temps aussi bien du côté des mairies et des usagers. Ainsi, la plate-forme permet le désengorgement des secrétariats de mairies et permet aux usagers de ne pas avoir à en appeler plusieurs. Le site met aussi en avant l'importance de remplir un pré-formulaire pour faire gagner du temps aux agents administratifs et accélérer la procédure.