Salvador : le gouvernement va offrir 5.000 passeports à des «étrangers hautement qualifiés»

Pour attirer plus de travailleurs dans son pays, le président du Salvador, Nayib Bukele, a annoncé ce samedi 6 avril qu’il comptait offrir 5.000 passeports à des étrangers «hautement qualifiés».

La nationalité salvadorienne à la clé. Jusqu’à 5.000 passeports vont être offerts par Nayib Bukele, le président du Salvador, à des «étrangers hautement qualifiés», qui accepteront de s’installer dans le petit pays pauvre d’Amérique centrale.

We're offering 5,000 free passports (equivalent to $5 billion in our passport program) to highly skilled scientists, engineers, doctors, artists, and philosophers from abroad.





This represents less than 0.1% of our population, so granting them full citizen status, including…

— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 6, 2024