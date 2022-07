Comment les enfants rapatriés de Syrie sont-ils pris en charge ?

La France a rapatrié mardi 16 mères et 35 enfants détenus dans des camps de prisonniers jihadistes en Syrie. Si les femmes seront présentées à la justice et risquent la prison, les mineurs vont être pris en charge par les services sociaux.

Après avoir connu l'horreur de la guerre en Syrie puis la détention dans le camp syrien de Roj, 35 enfants français sont arrivés en France ce mardi matin. Avant de revenir à une vie «normale», plusieurs étapes de réinsertion les attendent.

A leur arrivée sur le territoire national, les mineurs subissent une batterie de tests pour évaluer leur état physique et psychologique. Un suivi qui sera prolongé pendant plusieurs mois.

Dans le même temps, un juge est saisi et ces enfants sont confiés à l'Aide sociale à l'enfance de leur département d'arrivée, à savoir les Yvelines pour les 35 enfants ayant atterri à Villacoublay ce mardi.

Familles d'accueil ou villages d'enfants

Logés dans un premier temps dans un centre des Mureaux, les enfants vont ensuite se rapprocher d'un territoire où ils ont de la famille. «Sur les 35 mineurs, huit vont rester dans les Yvelines. Les autres ont vocation à repartir dans d'autres départements», explique à l'AFP Sandra Lavantureux, directrice générale adjointe Enfance, famille et santé des Yvelines.

Les enfants sont ensuite placés dans des familles d'accueil ou des «villages d'enfants» encadrés par des professionnels.

En parallèle, des mesures judiciaires d'investigation éducatives (MJIE) sont lancées. La protection judiciaire de la jeunesse - dépendante du ministère de la Justice - cherche ainsi à comprendre l'histoire de la famille, notamment l'engagement idéologique des parents et des proches, afin de déterminer qui pourrait assurer la garde du mineur.

Les liens avec les parents surveillés de près

Les services sociaux s'occupent aussi de maintenir et de surveiller les liens avec le parent resté en Syrie ou incarcéré en France. Il s'agit notamment d'accompagner l'enfant au parloir en prison.

Ces 35 enfants arrivés en France mardi s'ajoutent aux 126 enfants rapatriés depuis 2016. Il reste encore une centaine de femmes et près de 250 enfants français dans des camps de prisonniers jihadistes en Syrie.

Ce rapatriement massif signe la fin de la politique du «cas par cas» jusqu'ici prônée par la France. La plupart des autres pays européens rapatrient également leurs ressortissants. La Belgique a exfiltré le mois dernier 16 enfants et 6 mères du camp syrien de Al-Hol, près d'un an après une opération qui avait permis de rapatrier 10 mineurs et 6 femmes majeures. L'Allemagne a elle aussi mené plusieurs rapatriements d'ampleur, rapporte France inter. Selon les autorités du pays, la majorité des enfants allemands du camp syrien de Roj ont ainsi été rapatriés.