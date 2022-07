Île-de-France : le nouveau tram T13 inauguré ce mercredi dans les Yvelines

Le tramway continue de s'étendre en Ile-de-France. Le tout nouveau tram T13, qui relie désormais Saint-Germain-en-Laye à Saint-Cyr-L'Ecole, a été inauguré ce mercredi 6 juillet, dans les Yvelines.

Les 18,8 km du tout nouveau tram T13 ont été officiellement inaugurés en grande pompe ce mercredi après-midi, en présence de la présidente de la région Valérie Pécresse mais aussi du préfet de Paris et d'Ile-de-France Marc Guillaume.

Un projet novateur, puisque cette ligne tram-train empruntera à la fois le réseau ferré national déjà existant et celui installé spécifiquement pour elle.

sept communes desservies

Depuis ce mercredi, le Tram T13 relie désormais Saint-Germain-en-Laye à Saint-Cyr-l’École, desservant un total de 7 communes dont Noisy-le-Roi, Bailly ou encore Versailles. Pas moins de 21.000 voyageurs sont attendus chaque jour sur cette nouvelle ligne 100 % électrique qui permet d'aller d'un terminus à l'autre en une demi-heure.

Cela marque surtout l'achèvement de plus d'une décennie de travail, alors que les premières concertations publiques à ce sujet datent de 2018, pour une infrastructure aujourd'hui évaluée à plus de 300 millions d'euros (financés pour plus de la moitié par la région, puis par le conseil départemental et enfin, par l'Etat).

Un chantier particulièrement exigeant, surveillé de près par les architectes des Bâtiments de France, puisque la ligne jouxte des trésors architecturaux, à l'instar du château de Saint-Germain-en-Laye ou encore celui de Versailles. A terme, à l'horizon 2028, le T13 pourrait être prolongé jusqu'à Poissy et Achères.