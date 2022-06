RER, train, métro, tram... Voici les grands travaux de l'été 2022 ligne par ligne

Comme chaque année, la période estivale rime avec grands travaux dans les transports en commun franciliens. Interruptions temporaires, fermetures anticipées le soir ou le week-end... Ile-de-France Mobilités a détaillé ce mardi 7 juin l'ensemble des travaux prévus cet été, ligne par ligne.

«Cet été encore, les travaux se poursuivent afin de moderniser le réseau de transport francilien, et le rendre plus fiable et confortable», a ainsi fait savoir Ile-de-France Mobilités (IDFM), l'autorité organisatrice des transports en commun dans la région, ce mardi.

Voici les travaux prévus cet été, sur les réseaux RER, ferroviaire, métro et tramway :

Réseau RER

RER A

Les week-ends des 9/10 juillet, des 16/17 juillet, des 6/7 août et des 13/14 août, aucun train ne circulera dans les deux sens de circulation entre les gares de Nanterre Préfecture et Cergy le Haut et entre les gares de Nanterre Préfecture et Poissy.

Le week-end des 23 et 24 juillet, aucun train ne circulera dans les deux sens de circulation entre Cergy le Haut et Achères Ville.

RER B

Du 7 au 10 juin, du mardi au vendredi à partir de 22h45, des travaux de maintenance de grande ampleur engendreront l’interruption des circulations entre Châtelet-les-Halles et Aéroport CDG 2 / Mitry-Claye.

[RAPPEL TRAVAUX] Du 7 au 10 juin, du mardi au vendredi à partir de 22h45, des travaux de maintenance de grande ampleur engendreront l’interruption des circulations entre Châtelet-les-Halles et Aéroport CDG 2 / Mitry-Claye #RERB pic.twitter.com/ekzBlGlebC — RER B (@RERB) June 7, 2022

Du samedi 16 juillet au jeudi 18 août, la ligne B du RER sera fermée entre Les Baconnets et Massy-Palaiseau. Des bus de substitution permettront aux usagers de voyager sur ce tronçon fermé.

En parallèle, les trains ne marqueront plus l’arrêt à la station Port-Royal, et ce, jusqu’au 28 août. La gare Croix de Berny sera également fermée les week-ends des 13/14 et 20/21 août.

Les week-end des 2/3 juillet et des 13/15 août, aucun train ne circulera dans les deux sens de circulation entre les gares de Paris Nord et l’Aéroport CDG2, entre Paris Nord et Aulnay-sous-Bois et entre Paris Nord et Mitry-Claye.

Enfin, du 15 juillet au 20 août, l’offre des trains sera réduite aux heures de pointe dans les deux sens de circulation entre Aulnay-sous- Bois et Mitry-Claye.

RER C

Du 15 juillet au 20 août, aucun train ne circulera dans les deux sens de circulation entre les gares Musée d'Orsay et Pontoise, entre Musée d'Orsay et Versailles Rive Gauche / Saint-Quentin-en-Yvelines et entre Pont de Rungis et Massy-Palaiseau.

RER D

Du 18 juillet au 26 août, aucun train ne circulera dans les deux sens de circulation entre Juvisy et Corbeil-Essonnes via Evry-Courcouronnes en heures creuses. Les trains circuleront en heures de pointe en direction de Paris le matin et en direction de Corbeil-Essonnes le soir.

Du 4 juillet au vendredi 2 septembre, en semaine, tous les arrêts entre Paris gare de Lyon souterraine et Villeneuve Saint-Georges seront supprimés, sauf Maisons-Alfort, à partir de 23h07 au départ de Paris.

RER E

Du 18 juillet au 22 août inclus, les trains auront la Gare de l'Est comme terminus. La fréquence des trains sera également réduite aux heures de pointe.

Réseau ferroviaire

Ligne L

Du 29 août au 4 septembre, aucun train ne circulera dans les deux sens de circulation entre Saint-Cloud et La Défense en soirée.

Ligne J

Du 2 juillet au 28 août, aucun train ne circulera dans les deux sens de circulation entre Epône Mézières et Mantes-la-Jolie.

Le week-end des 02 et 03 juillet l’axe J5 de la ligne J (Paris Saint-Lazare <> Mantes-la-Jolie) aura la gare des Mureaux comme terminus.

Ligne H

Du 6 au 21 août, aucun train ne circulera dans les deux sens de circulation entre Creil et Pontoise.

De même, du 6 au 15 août et le week-end des 20/21 août, aucun train ne circulera dans les deux sens de circulation entre Persan-Beaumont et Montsoult-Maffliers.

Ligne K

Du 9 juillet au 15 août, les trains circuleront dans les deux sens de circulation, mais ce, uniquement entre Crépy-en-Valois et Mitry-Claye. Un changement de train est nécessaire avec le RER B à Mitry-Claye.

Ligne N

Du 2 juillet au 28 août, aucun train ne circulera entre Plaisir et Mantes-la-Jolie.

Ligne P

Les 2/3 juillet, aucun train ne circulera à destination de Provins, Tournan et Coulommiers.

Les 30/31 juillet, les 6/7 août, aucun train ne circule à destination de Château Thierry. Les trains à destination de Meaux seront limités à Lagny Thorigny et aucun train ne circulera à destination d’Esbly.

Le week-end des 30/31 juillet et des 28/29 août, aucun train ne circulera entre Meaux et Château Thierry.

Réseau métro

Ligne 2

À la station Stalingrad, les quais de la ligne 2 seront fermés du 4 juillet au 14 octobre inclus afin de remplacer deux escaliers métalliques et la verrière. Les trains n'y marqueront pas l'arrêt, mais les lignes 5 et 7 resteront accessibles aux voyageurs.

Ligne 3

Du jeudi 14 juillet au mardi 19 juillet, le trafic sera interrompu entre Gallieni et Gambetta. Durant cette période, Gambetta sera donc le terminus provisoire de la ligne 3.

Ligne 4

Toujours dans le cadre de l’automatisation de la ligne 4 et la marche à blanc, prévues de juin à août, la ligne sera fermée tous les soirs à partir de 22h15, du lundi au jeudi inclus, sauf les 21 juin, les 13 et 14 juillet et le 15 août ainsi que tous les dimanches jusqu’à midi, sauf les 5 juin et 14 août, et toute la journée les dimanches 12 juin et 10 juillet.

Ligne 10

Sur la ligne 10, le trafic sera interrompu entre les stations Duroc et Boulogne Pont de Saint-Cloud du 27 juin au 3 juillet, en vue de la mise en service du nouveau matériel roulant, le MF19.

Ligne 11

Du 25 juin au 2 septembre inclus, le quai de la ligne 11 à la station Porte des Lilas en direction de Châtelet ne sera pas desservi aux voyageurs, afin de préparer l’arrivée du nouveau matériel roulant MP14.

Seul le quai en direction de Mairie des Lilas restera ouvert.

Ligne 13

En raison de travaux d’interconnexion avec le Grand Paris Express (Ligne 15 sud), la ligne 13 sera fermée entre Porte de Vanves et Châtillon Montrouge le soir à partir de minuit, les 22 et 23 juin, du 27 au 30 juin, du 22 au 25 août et les 29 et 30 août.

Ligne 14

En raison des travaux préparatoires pour le prolongement de la ligne 14 du métro vers l’aéroport d'Orly et pour l’arrivée des trains MP14 à 8 voitures, le trafic sera interrompu sur l'ensemble de la ligne de façon régulière.

La ligne entière sera fermée tous les dimanches, lundis, mardis et mercredis soir à partir de 22 heures, jusqu'au 27 juillet, sauf les 5, 6, 21 juin et 13 juillet. Mais aussi jusqu'à midi, les dimanches 19 juin, 3 et 31 juillet, et jusqu’à 16 h les dimanches 14 et 21 août.

La ligne sera également fermée entre Châtelet (terminus provisoire) et Olympiades le dimanche 31 juillet à partir de midi et tous les jours du 1er au 20 août inclus.

Réseau tramway

Tram T1

Dans le cadre du projet de modernisation de la ligne du tram T1, le trafic sera interrompu du 20 juin au 31 août entre Asnières-Quatre Routes et Hôpital Delafontaine, du 13 juillet au 24 août entre Asnières-Quatre Routes et La Courneuve-Six Routes.

Des bus de substitution seront mis en place du 20 juin au 12 juillet et du 25 au 31 août, entre les stations Asnières Gennevilliers-Les Courtilles et Hôpital Delafontaine, et du 13 juillet au 24 août, entre les stations Asnières Gennevilliers-Les Courtilles et La Courneuve-6 Routes.

Tram T8

En conséquence des travaux du tram T1, la ligne de tram T8 sera fermée du 22 juin au 6 juillet et du 28 juillet au 30 juillet entre les stations Saint-Denis Gare et Paul Éluard.

Et afin d'aiguiller au mieux les usagers et autres voyageurs de passage, Ile-de-France Mobilités (IDFM) a d'ores et déjà prévu de renforcer les panneaux d'information mais aussi la présence de ces agents sur le terrain «pour répondre à toutes les questions».

A noter, enfin, que tous les trajets interrompus par ces travaux seront réalisables soit via les autres lignes de transports en commun, soit via des lignes de bus de substitution qui seront mises en place à cet effet.