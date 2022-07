Paris : un espace de 3.000 m2 dédié aux soins a ouvert aux Galeries Lafayette

Particulièrement touché par la crise sanitaire, et la baisse du tourisme dans la capitale, le groupe des Galeries Lafayette a décidé de se «réinventer», en aménageant un espace intégralement dédié aux soins dans son magasin principal. Baptisé «Wellness Galerie», celui-ci vient d'ouvrir ses portes, début juillet.

Un espace de 3.000 m2 vient ainsi d'ouvrir ses portes au rez-de-chaussée bas des Galeries Lafayette Haussmann. Là, ce lieu – «adapté aussi bien aux femmes qu'aux hommes» – est consacré pour moitié à la vente de produits de beauté et bien-être et pour l'autre moitié aux services. Parmi eux, la possibilité de réserver un massage, de se faire faire une manucure-pédicure, de tester des médecines alternatives ou encore de participer à des cours de sport, accessibles à la carte ou sur abonnement.

Des soins, des produits de beauté et du sport

Parmi les marques phares présentes à la Wellness Galerie, à l'instar de Nuxe, Rituals ou encore Leonor Greyl, mais aussi des marques «exclusives» comme celle créée par Martine de Richeville ou encore Le Boudoir du Regard. Des partenaires présents «pour la première fois en France» ont également été promis.

En outre, «des collections de vêtements de sport», «des lignes de produits de beauté pointus» ainsi qu'«une offre de restauration "healthy"» seront également proposés. Soit la plus vaste vitrine commerciale dédiée aux soins de France, voire d'Europe, selon les investisseurs, qui portent l'objectif de «devenir la destination incontournable du bien-être dans la capitale».

Une «expérience résolument inédite» selon le groupe, qui se targue de «réunir sous le même toit une sélection des meilleurs experts du bien-être, de la beauté, du soin, de l’énergie et du sport». Pour cela, des services personnalisés s’articulant autour de 3 univers : le sport, «avec des cours collectifs ou individuels», les soins «proposés par des marques iconiques et expertes» et le bien-être, «alliant un restaurant healthy et des rituels».

Pour les Galeries Lafayette, il s'agit de répondre à la demande «croissante» des clients, pour qui la recherche du bien-être occupe désormais une place importante. Un «marché à fort potentiel», qui aurait «doublé de taille» dans le monde ces 4 dernières années, selon une étude de la Global Wellness Industry citée par le groupe. Mais surtout de relancer une activité gravement touchée par ces deux années de crise sanitaire, alors que les ventes ont été divisées par deux entre 2019 et 2021.

«Le magasin physique a plus que jamais sa place»

«Nous sommes convaincus que le magasin physique a plus que jamais sa place au service de ses clients, pour peu qu'il sache s'adapter à ses attentes et proposer un supplément d'âme indispensable à l'expérience qu'il leur fera vivre», a ainsi communiqué Alexandre Liot, le directeur général des Galeries Lafayette Haussmann, qui s'est dit impatient de «faire découvrir cet écrin d'exception dès cet été».

Et d'assurer qu'«après les deux années de crise sanitaire sans précédent que nous venons collectivement de traverser, cet espace unique à Paris nous permettra de faire vivre à nos clients une expérience inédite et surtout globale pour prendre soin d'eux». Des clients français bien sûr, mais aussi étrangers, qui seront ainsi invités à passer plusieurs heures sur place, pour profiter de ces nouveaux services et... (se) dépenser.