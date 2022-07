Pouvoir d’achat : le gouvernement doit dévoiler son projet de loi aujourd'hui

Après la déclaration de politique générale d’Elisabeth Borne, le gouvernement présente son premier projet de loi d’ampleur ce jeudi. Il doit dévoiler son paquet de mesures pour le pouvoir d'achat des Français.

C’est un texte très attendu. Le nouveau gouvernement d’Elisabeth Borne doit présenter ce jeudi 7 juillet son projet de loi sur le pouvoir d’achat en conseil des ministres. La guerre en Ukraine a effectivement de graves répercussions sur les prix de l’énergie et des denrées alimentaires, et donc de facto sur le pouvoir d'achat des Français.

L’inflation a atteint 5,8% en juin, du jamais vu depuis 40 ans. Le gouvernement a donc fait de la lutte contre les conséquences de l’inflation sa priorité pour les semaines et les mois à venir, et va présenter deux textes ce jeudi : celui sur le pouvoir d'achat, avec toutes les mesures, et un projet de budget rectificatif pour 2022 afin de financer toutes les aides promises.

En début de semaine, le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, avait déjà dévoilé quelques mesures contenues dans le projet de loi, comme le maintien des prêts garantis par l’Etat et du gel des prix du gaz, et la prolongation de la ristourne de 18 centimes par litre de carburant.

Le gouvernement a également annoncé travailler sur la mise en place d’un chèque alimentaire de 100 euros pour les Français les plus modestes, et sur la revalorisation de certaines prestations sociales.

Blocage à l'assemblée ou compromis ?

Estimé à environ 25 milliards d’euros, ce projet représente le premier «test» de l’exécutif face aux parlementaires, qui devront examiner le texte à partir du 18 juillet à l’Assemblée nationale, désormais morcelée en trois blocs et sans majorité absolue.

Elisabeth Borne avait convoqué, la semaine dernière, les représentants des différents groupes politiques, espérant trouver un terrain d’entente pour faire passer ses prochaines lois, craignant un blocage systématique de l’opposition aux propositions du gouvernement.

Des débats sans fin et le refus de compromis des groupes d’opposition de valider le projet du gouvernement signerait un échec pour Elisabeth Borne, qui avait promis d’incarner «un gouvernement d’action».

Si tous les partis ont affirmé qu'ils ne joueraient pas systématiquement la carte du blocage parlementaire, le gouvernement n'a toutefois obtenu aucune garantie de soutien des partis d'opposition, qui joueront leur rôle si les propositions de la majorité ne leur conviennent pas. La Nupes a par ailleurs dévoilé mardi ses propres propositions sur le pouvoir d'achat. La cheffe de file des Insoumis, Mathilde Panot, a déjà annoncé que le projet du gouvernement était «très, très loin d'être à la hauteur de ce qu'attendent les Français».