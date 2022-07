JO 2024 : l'Arena de la Porte de la Chapelle portera bien le nom d'Adidas

Contre l'avis d'une partie des élus parisiens, y compris issus de la majorité d'Anne Hidalgo, le Conseil de Paris a voté ce vendredi 8 juillet en faveur du «naming» de la Chapelle Arena, qui prendra finalement le nom d'«Adidas Arena».

Le Conseil de Paris a voté – à la majorité mais avec seulement 33 voix – en faveur du naming de la Chapelle Arena, future infrastructure sportive de 7.800 places, dont la construction a débuté Porte de la Chapelle (18e) et dont la livraison est prévue pour 2023.

«Adidas Arena» pour au moins 5 ans

Imaginée comme étant l'un des héritages des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, elle accueillera les épreuves de badminton et de gymnastique rythmique, ainsi que celles de para badminton et para haltérophilie, et sera baptisée «Adidas Arena» selon le vœu de l'exécutif parisien, qui a signé un contrat de cinq ans avec l'équipementier allemand.

Un partenariat de «naming» contesté qui devrait néanmoins rapporter pas moins de 14 millions d'euros sur la période à la Ville de Paris, et «jusqu'à 60 millions d'euros sur le long terme», nous avait appris il y a quelques semaines Nicolas Bonnet-Ouladj, le président du groupe des élus communistes au Conseil de Paris, expliquant qu'il s'agissait d'un contrat à 2,8 millions d'euros par an.

Lui se bat depuis plusieurs années contre cette pratique qui consiste à renommer un bâtiment municipal en l'honneur d'une marque et en échange d'argent. «Je regrette que nous fassions le choix du "naming" [...] Nous nous mobilisons depuis dix ans afin de lutter contre cette pratique tout droit sortie des cahiers du libéralisme», a-t-il fait savoir ce vendredi.

Alice Milliat bien présente aux Jeux Olympiques

D'autant plus que l'élu avait proposé de renommer l'Arena de la Porte de la Chapelle en l'honneur d'Alice Milliat (1884-1957). Un vœu avait même été voté en ce sens en 2020. Rameuse de haut-niveau, cette Française fut l'une des premières femmes au monde à diriger un club de sport et s'est vivement battue pour que les femmes puissent participer aux Jeux olympiques.

C'est finalement la place – sur laquelle l’Arena est en construction – qui prendra le nom de cette pionnière dans le monde sportif. «Une très bonne nouvelle», s'est tout de même réjouit Nicolas Bonnet-Ouladj, qui s'est félicité qu'Alice Milliat ait «toute sa place aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024», même s'il a admis qu'il aurait «préféré que ce soit l'Arena qui porte son nom».