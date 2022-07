Paris : un ouvrier décède après la chute d’un ascenseur du 8e étage

Un homme de 46 ans a trouvé la mort ce vendredi à Paris, pendant l’installation d’un ascenseur neuf dans un immeuble parisien. Victime d’une chute vertigineuse, il est décédé sur les lieux.

Un tragique accident. Alors qu’il travaillait sur la mise en service d’un ascenseur dans un immeuble situé au 4 rue Frères-Voisins dans le 15e arrondissement de Paris, un ouvrier a été victime d’une chute mortelle.

D’après les informations du Parisien, les faits se sont déroulés ce vendredi aux alentours de 10H30. Alors que l’homme de 46 ans se trouvait sur la cabine d’ascenseur pour l’installer, cette dernière a soudainement lâché et entamé une chute de huit étages. Ses collègues ont aussitôt prévenu les secours et tenté de l’extraire de la cabine.

Malgré l’intervention des pompiers, le père de famille est décédé sur place.

Enquête ouverte

L’accident s’est produit sur un chantier de Paris Habitat, qui procède actuellement à la rénovation et le remplacement de nombreux ascenseur de ses immeubles. Une société sous-traitante accompagnée et une autre entreprise intervenaient sur le chantier. Afin de définir les circonstances et les responsabilités de chacun, une enquête a été ouverte.

Par ailleurs, une cellule de soutien psychologique pour les riverains et les collègues de la victime a été mise en place.