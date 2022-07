Voici où et quand retrouver les résultats du brevet des collèges

Plus de 850.000 élèves de Troisième ont passé le Brevet des collèges cette année. Voici quand ils pourront découvrir leurs résultats.

Un moment très attendu. Les quelque 850.000 élèves de Troisième qui ont passé le Brevet des collèges seront bientôt fixés sur leurs résultats. Ceux-ci seront en effet publiés entre ce vendredi 8 juillet et le mardi 12 juillet, selon les académies. Ce sont elles qui décident des horaires de diffusion. Dans la plupart des cas, les résultats seront indiqués sur Internet et dans les établissements scolaires.

Voici, académie par académie, les horaires de publication des résultats du Diplôme National du Brevet (DNB) :

Académie d'Aix-Marseille : le lundi 11 juillet à 14h

Académie d'Amiens : le vendredi 8 juillet à 18h

Académie de Besançon : le lundi 11 juillet à 10h

Académie de Bordeaux : le vendredi 8 juillet à 17h

Académie de Clermont-Ferrand : le vendredi 8 juillet à 15h

Académie de Corse : le vendredi 8 juillet en fin de journée

Académie de Créteil : le vendredi 8 juillet à 16h

Académie de Dijon : le lundi 11 juillet à 9h

Académie de Grenoble : le vendredi 8 juillet à 10h

Académie de Guyane : -

Académie de La Réunion : -

Académie de Lille : le vendredi 8 juillet à 17h

Académie de Limoges : le mardi 12 juillet à 17h

Académie de Lyon : le vendredi 8 juillet

Académie de Martinique : le vendredi 8 juillet à 12h

Académie de Montpellier : le lundi 11 juillet à 10h

Académie de Nancy-Metz : le vendredi 8 juillet à 14h

Académie de Nantes : le vendredi 8 juillet à 17h

Académie de Nice : le lundi 11 juillet à 14h

Académie de Normandie : le vendredi 8 juillet à 10h

Académie d'Orléans-Tours : le vendredi 8 juillet à 17h30

Académie de Paris : le vendredi 8 juillet à 16h

Académie de Poitiers : le vendredi 8 juillet

Académie de Reims : le vendredi 8 juillet à 18h

Académie de Rennes : le lundi 11 juillet à 18h

Académie de Strasbourg : le vendredi 8 juillet à 18h

Académie de Toulouse : le vendredi 8 juillet à 15h

Académie de Versailles : le vendredi 8 juillet à 16h

Pour rappel, les élèves de Troisième sont évalués sur des épreuves écrites de français, de mathématiques, d'histoire-géographie et de sciences (sciences et vie de la Terre, technologie et physique-chimie). Ils passent également une épreuve orale.

L'examen de cette année a été marqué par une fuite des sujets d'histoire-géographie et de sciences. Ils ont été remplacés par des énoncés de secours.