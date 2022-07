«Le sang donné pour le sang versé» : une collecte organisée en soutien à l'armée le 14 juillet

A l'occasion du 14 juillet, une collecte de sang exceptionnelle est organisée en soutien à l'armée française.

Comme chaque année, le Centre de transfusion sanguine des armées (CTSA) organise une collecte de sang spéciale, en soutien des armées. L'édition 2022 aura lieu le 14 juillet de 10h à 17h30 à l'Hôtel national des Invalides (7ème arrondissement de Paris).

Le sang donné pour le sang versé : la traditionnelle collecte de sang en soutien des armées se tiendra à l’Hôtel national des Invalides de 10h à 17h30. Créneaux à réserver. pic.twitter.com/2vDaQXXHbh — Gouverneur militaire de Paris (GMP) (@Gouv_mili_Paris) June 7, 2022

L'objectif de la collecte est de «répondre aux besoins des militaires blessés lors d'engagements opérationnels, et plus largement à ceux des patients militaires et civils hospitalisés dans les hôpitaux d'instruction des armées (HIA)», détaille le ministère des Armées.

Elle est organisée à l'occasion du 14 juillet, jour de la Fête nationale. Le slogan de la campagne est «Le sang donné pour le sang versé».

Les créneaux de don sont à réserver en cliquant ici. Toutes les personnes majeures et âgées de moins de 70 ans, sans contre-indication médicale, sont invitées à participer. Elles doivent peser au moins 50 kilos.

La collecte du CTSA intervient à une période où les réserves de sang sont basses. Fin mai, l'Etablissement français du sang (EFS) a déjà émis un «bulletin d'urgence vitale», face au niveau «historiquement bas» des réserves de sang en France. Elles sont inférieures à 90.000 poches de sang, alors que l'objectif est de 110.000 pour la mi-juillet.