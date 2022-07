STMicro et GlobalFoundries vont construire une usine de 5,7 milliards d'euros à Grenoble

A l'occasion du sommet «Choose France», qui se tient ce lundi 11 juillet au Chateau de Versailles, les géants franco-italien STMicro et américain GlobalFoundries ont indiqué qu'ils allaient investir en Isère, avec un «soutien financier important de l’Etat français».

La cinquième édition du sommet «Choose France», destinée à vanter l'attractivité de la France, débute ce lundi au château de Versailles, et elle promet. En effet, les fabricants de semi-conducteurs STMicroelectronics (franco-italien) et GlobalFoundries (américain) ont annoncé la construction d'une usine près de Grenoble pour produire des semi-conducteurs, pour un investissement estimé à 5,7 milliards d'euros, selon les deux entreprises et l'exécutif français.

We have signed an MoU with @GlobalFoundries to create a new, jointly operated 300mm manufacturing facility in #Crolles, #France to advance the FD-SOI ecosystem https://t.co/eZ6o5ejMRR pic.twitter.com/UVrlXDrvPB

— STMicroelectronics (@ST_World) July 11, 2022