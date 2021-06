«Choose France» : Emmanuel Macron veut promouvoir l'attractivité du pays

Objectif : «les faire "choisir la France"», résume le gouvernement. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui une centaine de patrons d'entreprises étrangères souhaitant investir dans l'Hexagone.

Ce quatrième sommet «Choose France», initialement prévu en janvier et reporté à cause de la crise sanitaire, aura lieu à Versailles. Il débutera par un déjeuner entre les chefs d'entreprise, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire et le Commissaire européen chargé du Marché intérieur Thierry Breton.

Emmanuel Macron n'arrivera que dans l'après-midi. Il passera la matinée à Douai (Nord), où il visitera le site de la future usine de batteries électriques lancée par Envision. Le président rejoindra ensuite Versailles pour des tête-à-tête avec les dirigeants d'entreprises. L'occasion de faire «le portrait d'une France plus compétitive et innovatrice que jamais» et de «dresser le bilan de ces quatre années» de présidence Macron, a assuré le ministère.

Celui-ci s'avère plutôt positif. Emmanuel Macron courtise les entreprises internationales depuis le début de son mandat, organisant chaque année «Choose France» peu avant le forum économique de Davos. L'Hexagone est ainsi devenu en 2020 le pays le plus attractif d'Europe pour les investisseurs étrangers, selon le baromètre du cabinet EY publié début juin. Google, Microsoft ou encore IBM figurent parmi les investisseurs.

Il y a tout de même un point négatif : à cause de la crise sanitaire, l'attractivité de la France a baissé. Le nombre de projets annoncés l'an dernier a fléchi de 18%, contre une chute moyenne de 13% au niveau européen. Cet écart est principalement dû à l'importance des secteurs touristique et aéronautique en France, qui ont beaucoup souffert de la pandémie. Avec le quatrième «Choose France», Emmanuel Macron espère changer la donne.