Île-de-France : un épisode de pollution à l'ozone prévu ce mercredi

La préfecture de police de Paris vient d'annoncer ce mardi 12 juillet la «mise en place du dispositif d'information et de recommandation» en raison d'un épisode de pollution à l'ozone prévu mercredi. La vitesse réglementaire est ainsi abaissée sur les principaux axes de circulation de la région.

Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a annoncé ce mardi «mettre en place le dispositif d’information et de recommandation» alors que l'observatoire de la qualité de l’air, Airparif, prévoit un épisode de pollution à l'ozone pour la journée de mercredi.

[#EpisodePollution] Prévision pour le 13.07



Les fortes températures et la faible vitesse du vent seront propices à la formation d'#ozone. Airparif prévoit un épisode de #pollution demain. La qualité de l'air sera donc mauvaise sur l'ensemble de la région. 1/2 pic.twitter.com/1mZnLVKKXa — Airparif (@Airparif) July 12, 2022

Airparif – qui juge déjà la qualité de l'air «mauvaise» ce mardi – annonce en effet que la situation va davantage se dégrader mercredi, expliquant que «les concentrations en ozone continuent d'augmenter en raison de la persistance des conditions anticycloniques».

De plus, selon l'observatoire, la journée de mercredi sera marquée par «une diminution de la vitesse du vent» et «une augmentation de la température», ce qui ne manquera pas de venir exacerber le phénomène, alors «la qualité de l'air francilienne sera "mauvaise" dans toute la région».

LA VITESSE RÉGLEMENTAIRE RÉDUITE DE 10 À 20 KM/H

En conséquence, le préfet de police a édicté plusieurs consignes, parmi lesquelles l'abaissement de 10 à 20 km/h de la vitesse réglementaire dans toute la région.

Concrètement, les portions d’autoroutes normalement limitées à 130 km/h seront limitées à 120 km/h, les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 110 km/h seront limitées à 90 km/h.

Même chose pour les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 90 km/h, qui seront limitées à 70 km/h ce vendredi, tout comme les routes nationales et départementales limitées à 80 km/h ou à 90 km/h.

Pollution à l'Ozone (O³) en Île-de-France | Afin de réduire les émissions de polluants dans l’atmosphère, la @prefpolice met en place le dispositif d’information et de recommandation.





Retrouvez l’ensemble des recommandations sanitaires et comportementales dans le CP pic.twitter.com/nvVf2sHQ2f — Préfecture de Police (@prefpolice) July 12, 2022

Le préfet de police invite également les Francilens à «différer, si possible, les déplacements routiers en Ile-de-France», à «utiliser de préférence les véhicules les moins polluants» et à «privilégier le covoiturage, les réseaux de transport en commun et les modes actifs de déplacement (marche, vélo...)».

D'autres recommandations sont également émises par le préfet, comme celle d'«éviter l’utilisation de produits à base de solvants (acétone, vernis, colles, peinture...)» ou encore celle de «réduire le fonctionnement des installations fixes dont les émissions contribuent à l’épisode de pollution».

Pour rappel, Didier Lallement avait déjà mis en place «le dispositif d’information et de recommandation» il y a moins d'un mois, le jeudi 16 juin dernier, alors qu'Airparif avait prévu un épisode de pollution à l'ozone pour la journée du 17 juin.