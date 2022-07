14-Juillet 2022 : tout savoir sur le Bagad de Lann-Bihoué, qui va ouvrir le défilé militaire à Paris

C'est sans doute l'un des bagads les plus connus et les plus réputés de Bretagne, le Bagad de Lann-Bihoué s'apprête à ouvrir l'édition 2022 du défilé du 14-Juillet à Paris. Quel est cette formation de musique bretonne, rattachée à la Marine nationale ?

Particulièrement réputé en Bretagne, le Bagad de Lann-Bihoué, qui sera mis à l’honneur ce jeudi 14 Juillet 2022 à Paris, lors du défilé sur les Champs-Elysées, a été formé en 1952 sur la base aéronautique navale du même nom située près de Lorient, dans le Morbihan (56). Orchestre de musique bretonne, il est composé de 30 musiciens, appelés «sonneurs», parmi lesquels l'on compte des joueurs de bombarde, de cornemuse, de percussion ou encore de caisse claire écossaise.

Si les bagads sont des groupes de musique bretonne issus de la société civile, celui de Lann-Bihoué a la spécificité d'avoir été créé au sein de la base d'aéronautique navale de la Marine nationale française située sur l'aérodrome de Lorient-Lann-Bihoué, et donc d'avoir été initialement composé, à sa création, par des marins de la base.

Depuis, les auditions sont ouvertes à tous, le plus souvent des jeunes issus d'orchestre celtique ou d'écoles de musique bretonne. Chacun des appelés signent ensuite un contrat d'un an renouvelable trois fois, écrivent et arrangent eux-mêmes tous les morceaux du répertoire du bagad, et deviennent ainsi militaires le temps de leur passage au bagad, même s'ils ne sont pas amenés à participer aux activités militaires de terrain.

un spectacle de 12 minutes lors du défilé du 14-Juillet

Cette année, à l'occasion des 70 ans d'existence du bagad, le groupe a été choisi pour ouvrir le défilé militaire de la Fête nationale du 14-Juillet à Paris. A cette occasion, avec les Équipages de la Flotte, ils réaliseront un spectacle musical de 12 minutes qui rassemblera près d'une centaine de musiciens.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le Bagad de Lann-Bihoué se produira devant le président de la République. Le 7 mai dernier, à l'occasion de son investiture à l'Elysée, Emmanuel Macron avait déjà invité les musiciens bretons à se produire dans les jardins du palais. Une première pour le bagad sous la cinquième République.

Le 14 juillet 2012, cet orchestre avait déjà défilé sur les Champs-Elysées, et avait fait retentir ses instruments devant François Hollande. Au cours de son histoire, il avait déjà eu l'occasion de se produire devant les différents chefs d'Etat français, à l'instar du général de Gaulle en 1967, devant François Mitterrand pour le Noël de l’Élysée en 1986 ou encore devant Jacques Chirac pour l'inauguration de l'année de la France à Tokyo en 1998.

Et pour la petite anecdote, Le Bagad de Lann-Bihoué est également le titre d'une chanson d'Alain Souchon, sortie en 1977. «Dentelle première et premier chapeau [...] dansant Quimper ou Landerneau [...] soufflant tonnerre dans du roseau [...] dans le bagad de Lann-Bihoué», dit la chanson, reprise ensuite par Soldat Louis ou encore Nolwenn Leroy.