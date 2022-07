Canicule : festivals, fêtes du 14-Juillet 2022, Tour de France… quand la chaleur bouscule le programme

La vague de chaleur qui s’abat sur la France menace de nombreux événements culturels ou sportifs cette semaine, comme le Tour de France ou les festivités du 14-Juillet 2022. Les organisateurs sont donc obligés de s’adapter et de trouver des solutions pour faire face à la canicule.

La canicule vient bousculer le programme. Le mercure devrait atteindre les 40 °C dans de nombreuses régions de l’Hexagone cette semaine. Une vague de chaleur qui s’abat sur la France alors que des festivals de musique doivent accueillir plusieurs milliers de fêtards, que le Tour de France bat son plein et que la fête nationale du 14-Juillet 2022 s’organise.

Pour éviter tout risque d’incendie à cause de la sécheresse, et après les énormes feux qui ont ravagé les Cévennes il y a quelques jours, plusieurs communes du sud de la France ont déjà annulé leurs feux d’artifice.

La moindre étincelle sur la végétation desséchée pourrait embraser des hectares de forêts. Les spectacles pyrotechniques n’auront ainsi pas lieu, notamment à Mougins, Théoule-sur-Mer, Allauch, Aubagne, Carry le Rouet, Charleval-en-Provence, Fuveau, Meyreuil, Plan de Cuques, Saint-Victoret et Bargemon, selon France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur.

«C'est une question de prévoyance. On est dans un site qui est boisé, il y a une sécheresse importante sur le département et plus particulièrement sur Nîmes et ses alentours, avec une sollicitation permanente des effectifs de pompiers», a expliqué Frédéric Pastor, adjoint aux Festivités de la mairie de Nîmes (Gard), au micro d’Europe 1.

Distribution d'eau, de casquettes...

Deux gros festivals de musique s’apprêtent également à accueillir des dizaines de milliers de fêtards : les Francofolies de La Rochelle, du 13 au 17 juillet et les Vieilles Charrues en Bretagne, du 14 au 17. Si certains concerts ont lieu en intérieur pour les Francofolies, ce qui limite les risques d’insolation des festivaliers, les organisateurs des ont indiqué que de l’eau et des casquettes seront distribuées aux spectateurs, et que des fontaines et des brumisateurs seront installés pour les rafraîchir. De même aux Vieilles Charrues, les spectacles se déroulant principalement à l’extérieur dans les lieux sans ombre, où des canons à eau seront utilisés sur le public et de l’eau distribuée gratuitement aux festivaliers.

Les fêtards ne seront pas les seuls à souffrir de la chaleur. En pleine canicule, les coureurs du Tour de France vont continuer à pédaler et ce malgré les 40 °C prévus ce week-end, et ce sur des routes de montagne. Comme le rappelle Le Parisien, le cycliste Alexis Vuillermoz a été transporté à l’hôpital dimanche dernier, victime d’un «coup de chaud», à l’issue de la 9e étape du Tour. Pour éviter que d’autres coureurs ne succombent à la chaleur, ASO, l’organisateur du tour, a prévu une nouvelle fois des «motos fraîcheur» sur le parcours, qui permettent aux cyclistes de se ravitailler en eau.

Le gouvernement se mobilise

Selon Matthieu Sorel, climatologue à Météo France, ces vagues de chaleur vont devenir «plus fréquentes, plus précoces et plus tardives». «Nous allons vers des étés de plus en plus chauds, où 35 °C devient la norme et 40 °C commence à être régulièrement atteint», a-t-il souligné.

Une vague de #chaleur se met en place sur le territoire.



Rappel des précautions à prendre :



Boire de l'eau régulièrement



Fermer les volets



Éviter les efforts physiques



+ d'infos : https://t.co/b3j3qed6j7 pic.twitter.com/ymbKhqxW2Z — Ministère des Solidarités et de la Santé (@Sante_Gouv) July 12, 2022

Face à ce phénomène, qui pourrait durer une dizaine de jours, selon les prévisions de Météo France, le gouvernement a mobilisé l’ensemble de ses ministres pour faire face aux conséquences de cette canicule. L’exécutif multiplie les messages de prévention, notamment sur les réseaux sociaux : boire de l’eau régulièrement, éviter les efforts physiques, rester le plus possible à l’ombre, et prendre des nouvelles de ses proches fragiles.