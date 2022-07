L'actrice Charlotte Valandrey est morte à l'âge de 53 ans

La comédienne Charlotte Valandrey est morte ce mercredi 13 juillet à l'âge de 53 ans, a annoncé son agente.

L'actrice Charlotte Valandrey, consacrée par le film «Rouge Baiser» en 1985 et qui avait rendu publics sa séropositivité et ses problèmes de greffe du cœur, est décédée mercredi 13 juillet à 53 ans, a annoncé à l'Agence France-Presse son agente.

Charlotte Valandrey avait révélé être séropositive en 2005 par le biais de son autobiographie «L'amour dans le sang». Cette dernière avait d'ailleurs été un succès en librairie, atteignant 180.000 ventes. En 2008, une adaptation en téléfilm avait été diffusée dans laquelle l'actrice tenait son propre rôle.

La comédienne avait appris très jeune qu'elle était atteinte du VIH. Dès 1986, à la veille de son dix-huitième anniversaire. Une séropositivité qu'elle liait à son mode de vie dangereux à la suite du succès de «Rouge Baiser». Dans son autobiographie elle expliquait habiter seule dans un appartement acheté par ses parents et entretenir des liaisions avec «un musicien toxico, et d'autres garçons à risques».

Un coeur affaiblit par le traitement contre le Sida

Sa trithérapie avait épuisé son cœur et elle avait eu recours à une transplantation en 2003, ce qui avait fait d'elle la première séropositive greffée du cœur en France.

En 2008, elle fut victime d'un infarctus, son cœur s'arrêtant de battre pendant 22 secondes. Et récemment, elle avait annoncé sur les réseaux sociaux que son deuxième cœur arrivait en bout de course et qu'elle avait besoin d'une nouvelle greffe. «En attente de mon 3e», écrivait-elle ainsi sur Instagram le 8 juin dernier.

Une nouvelle greffe qui avait eu lieu le 14 juin 2022. Malheureusement l'organisme de la comédienne avait alors rejeté le nouveau coeur. Dans un communiqué, sa fille, sa soeur et son père explique : «Charlotte a dû être opérée en urgence pour remplacer son 'cœur d'occasion' comme elle l'appelait mais cette nouvelle greffe n'a pas pris, ce troisième cœur n'a pas vécu.»

Un rejet de greffon qui s'est soldé par la mort de l'actrice ce mercredi 13 juillet 2022.