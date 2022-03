Sidaction : un week-end autour de l'amour et de la mobilisation

Le Sidaction organise dès ce vendred 25 jusqu'à dimanche 27 mars, à l’occasion de sa 29e édition, une campagne d'appel aux dons pour la recherche contre le Sida.

La collecte annuelle de l’association de solidarité contre le VIH commence ce vendredi et cette année, le Sidaction appelle à la mobilisation au nom d'une valeur universelle : l'amour.

Plusieurs actions programées

De nombreuses initiatives auront lieu tout au long du week-end pour soutenir les personnes vivants avec le VIH en France et à l'international et pour faire progresser la recherche contre la maladie.

Une emission exceptionnelle consacrée à Celine Dion

Pour l'évènement, une émission se tiendra samedi 26 mars au Dôme de Paris, baptisé «40 ans de chansons de Céline Dion». Elle réunira 18 artistes, tels que Nolwenn Leroy, Bilal Hassani, ou encore Kimberose et le chanteur Vincent Niclo y assurera la cérémonie. Initialement présidé par Line Renaud et Jean-Paul Gaultier, la chanteuse récemment contaminée par le Covid-19 n'y assistera finalement pas.

Jean-Paul Gaultier x Sidaction

Suite au succès de la collaboration entre le grand couturier français et le Sidaction, la maison Gaultier met en vente une nouvelle paire de chaussettes collector, imaginé par Jean-Paul Gaultier et entièrement au profit du Sidaction.

«Gaming for Sidaction»

Les gamers mettent également main à la pâte. Pour la seconde année consécutive, une cinquantaine de streamers organiseront des talk-shows et des émissions en tous genres, sur la plateforme twitch. Ils auront comme parrain le journaliste et animateur Samuel Etienne et comme ambassadeur le streameur «Brawks». Près de 189.000 euros avaient été récoltés l'année dernière par les gamers pour la première édition.

RDV les 25, 26 & 27 Mars pour l'événement live Gaming For Sidaction avec @BrokyBrawks & @SamuelEtienne



#GamingforSidaction, c'est quoi





Un événement caritatif autour des jeux vidéo au profit de @Sidaction pour lutter contre le sida.





Sur Twitch et @espotparis pic.twitter.com/1cs0Oqxszx — Gaming for Sidaction (@GamingSidaction) March 10, 2022

Comment faire un don ?

Il existe plusieurs manières de faire un don au Sidaction. La première est de se rendre sur leur site internet, dans la rubrique «Soutenez Sidaction». Il est également possible de soutenir l'association contre le sida, en appelant le 110 (numéro d'appel gratuit), par courrier à Sidaction, 228 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris ou encore par SMS, pour faire un don de 5 euros, en envoyant le mot «DON» au 92110.

Les fonds collectés pendant ces trois jours seront reversés à la fois aux programmes de recherche et de soins et aux programmes associatifs de prévention, d’accès au dépistage et d’aide aux personnes vivant avec le VIH, en France et à l’international. Sidaction, toujours là contre le sida.

En 2021, le Sidaction avait récolté près de 4,5 millions d’euros de promesses de dons.