Canicule : ces 15 départements placés en vigilance rouge

Quinze départements ont été placés en vigilance rouge et soixante-neuf départements en vigilance orange canicule en raison de la vague de chaleur qui s'abat sur le pays. La France a connu ce lundi l'une des journées les plus chaudes de son histoire.

La vague de chaleur dans le pays s'intensifie. Ce lundi, quinze départements étaient toujours en vigilance rouge canicule. Sont concernés : les Landes, le Gers, le Lot et Garonne, la Gironde, la Dordogne, la Charente-Maritime, les Charentes, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Loire Atlantique, le Maine-et-Loire, l'Ile-et-Vilaine, le Morbihan, les Côtes d'Armor et le Finistère.

La journée de lundi a été l'une des plus chaudes jamais enregistrées en France. Les températures maximales ont été partout supérieures à 30 °C, et comprises entre 38 et 40 °C dans une moitié de la France.

De nombreux records ont été battus, comme à Brest (39,3 °C) où le précédent record absolu de 35,2°C datait juillet 1949.

Par ailleurs, Météo-France a placé 69 départements en vigilance orange à savoir : le Nord, le Pas-de-Calais, l'Aisne, la Somme, l'Oise, la Seine-Maritime, l'Eure, Paris et sa couronne, le Calvados, la Manche, l'Orne, la Mayenne, la Sarthe, l'Eure-et-Loir, l'Yonne, le Loiret, Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loir, la Nièvre, le Cher, l'Indre, la Vienne, la Haute-Vienne, la Corrèze, le Cantal, le Lot, l'Aveyron, le Tarn-et-Garonne, le Tarn, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques, l'Ariège, le Rhône, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, la Drôme, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Hautes-Provence, les Alpes-Maritimes, le Vaucluse, l'Ardèche, le Gard, l'Aube, la Haute-Marne, la Marne, la Côte-d'Or, la Saône-et-Loire, le Jura, l'Ain, la Haute-Loire, l'Indre, les Doubs, la Haute-Saône, les Vosges, Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Meuse, la Marne, les Ardennes, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Territoire de Belfort et l'Andorre.

L'échelle des vigilances météo compte trois niveaux d'alerte : jaune (soyez attentifs), orange (soyez très vigilants) et rouge (vigilance absolue).

La dernière vague de chaleur pour un mois de juillet remonte à 2019 et fut d'une intensité exceptionnelle avec des records de température moyenne. La France avait ainsi connu sa journée la plus chaude depuis le début des mesures avec 29,4 °C le 25 juillet (ex-aequo avec le 5 août 2003), tout comme sa nuit la plus chaude, avec une moyenne de 21,4 °C, la nuit du 24 au 25 juillet.