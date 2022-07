Canicule : qu'est ce que l'indicateur thermique national, qui risque de battre son record aujourd'hui ?

Ce 18 juillet pourrait être la journée la plus chaude jamais enregistrée en France. Cette prédiction s'appuie sur une mesure précise, encore méconnue du grand public : l'indicateur thermique national.

Il pourrait gagner en notoriété. Alors que ce lundi 18 juillet a toutes les chances d'être la journée la plus chaude jamais enregistrée en France, un terme s'impose dans les médias : l'indicateur thermique national. Cet outil permet aux climatologues de détecter les vagues de chaleur et correspond à la moyenne des températures enregistrées au fil d'une journée dans 30 stations météorologiques, réparties en France métropolitaine.

L'indicateur thermique national existe depuis 1947. Lorsqu'il atteint ou dépasse 25,3 °C, et qu'il reste élevé pendant au moins trois jours, Météo France considère qu'il s'agit d'une vague de chaleur.

A Météo-France, les vagues de chaleur sont identifiées à partir des séries quotidiennes de l’indicateur thermique national (1947 à auj.) Un épisode vague de chaleur est détecté dès qu'une valeur quotidienne de cet indicateur atteint ou dépasse 25,3°C et reste élevée au moins 3 j. pic.twitter.com/RO0wvKJLLI — Météo-France (@meteofrance) June 22, 2020

Pour l'instant, le record s'établit à 29,40 °C. Il a été atteint le 25 juillet 2019, ce qui en fait donc la journée la plus chaude jamais enregistrée en France. Juste derrière, on retrouve le 5 août 2003 (29,35 °C) et le 9 août 2003 (28,88 °C).

Malheureusement, ce 18 juillet pourrait bien bouleverser le classement. Météo France prévoit «un pic de chaleur extrême», précisant que «les chances sont faibles pour que le mercure descende suffisamment bas avant la fin de la journée», a indiqué l'institut sur Twitter.

#VigilanceRouge #vigilanceOrange #Canicule





Épisode caniculaire en cours.





Sur la façade ouest du pays, pic de chaleur extrême ce lundi.





Soyez très prudents et restez informés https://t.co/w5OGXbFc7n https://t.co/cx6FLzAUQM — Météo-France (@meteofrance) July 18, 2022

Ce lundi, 15 départements sont placés en vigilance rouge canicule, et 51 départements en vigilance orange.

Météo France conseille à tous de limiter les activités sportives, de boire régulièrement de l'eau et de ne pas s'exposer au soleil.