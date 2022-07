Incendies en Gironde : Emmanuel Macron promet de rebâtir la forêt, «avec des règles différentes»

Emmanuel Macron s'est rendu ce mercredi à la Teste-de-Buch et au poste de commandement de la lutte contre les incendies en Gironde.

Un président sur le terrain. Alors que les feux en Gironde perdurent maintenant depuis près de dix jours, Emmanuel Macron s'est rendu sur place ce mercredi.

Sur les lieux dévastés par les flammes, le chef de l'Etat a rencontré riverains, gérants de camping et des personnels qui ont lutté sans relâche. Il s'est également rendu à la Teste-de-Buch, commune fortement touchée par les incendies, ainsi qu’au poste de commandement local des services de secours.

Emmanuel Macron a parlé du «jour d’après», en annonçant lancer très vite un plan national pour replanter la forêt, avec des travaux auxquels les professionnels du secteur (ONF, forestiers...) seront associés. De nouvelles règles devront être mises en place et un travail de prévention forestière sera fait concernant les feux.

Face à des gérants de camping, le président a indiqué que des arbres seraient rapidement replantés et que l’Etat aidera à la reconstruction des établissements. «On sera là pour vous accompagner», a-t-il affirmé. Il a avancé le besoin de «rebâtir, mais avec des règles différentes». «C’est terrible, vous avez tout perdu, je prends l’engagement de fixer des règles très vite pour avancer», a-t-il assuré.

Un hommage appuyé aux personnes engagées

Le président a confirmé que le feu était en train d’être contenu. Il a salué «le travail, le professionnalisme et le sang-froid» des secouristes mobilisés, la sécurité civile, les sapeurs-pompiers et les forces de l’ordre. Il a également remercié les bénévoles, les agents de l’Office national des forêts (ONF) et les forestiers, qui ont permis de gérer au mieux le combat contre le feu.

«Nous avons face à nous, l’un des plus grands feux de notre histoire», a-t-il affirmé, en se réjouissant de ne compter aucune victime malgré cela.

BESOIN DE PLUS D'AVIONS POUR LE FUTUR

«Nous avons mobilisé toutes les forces de la nation et nous allons continuer», a-t-il annoncé, en annonçant la réquisition de deux hélicoptères supplémentaires pour lâcher de l’eau sur les flammes et d’un nouvel avion Dash devant être déployé sur place dans les temps qui viennent.

Alors qu'une polémique, que le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a tenté de freiner mardi, est née concernant le manque de moyens, notamment aériens, mis à disposition des effectifs mobilisés sur le terrain, Emmanuel Macron a répondu qu'ils étaient bien utilisés. Néanmoins, il a reconnu qu'il faudrait encore plus de Canadair et d'avions de ce type pour le futur.

Emmanuel Macron a par ailleurs pointé la situation inédite de la France, avec des feux qui se déclenchent dans des zones inhabituelles, comme en Bretagne. C’est pourquoi il a affirmé que la situation sera scrutée de très près à travers tout le pays. Le président a ainsi annoncé que des décisions politiques seraient prises dans les prochains mois, «pour les années qui viennent». Il est question de trouver quels moyens apporter ou de quelle solidarité mettre en place avec les pays voisins.