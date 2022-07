Paris : 57 °C prévus sur certaines portions de rail, la vitesse du métro réduite à cause de la canicule

La RATP a décidé ce mardi 19 juillet de «réduire temporairement» la vitesse de ses RER A et B, ses tramways T1 et T2, ainsi que les lignes aériennes du métro en raison de la canicule. Jusqu'à 57°C ont été atteints sur certaines portions de rail exposées au soleil.

«La RATP réduit temporairement aujourd’hui à partir de 15h30 la vitesse de ses RER A et B, des lignes aériennes du métro (1, 2, 5, 6, 8 et 13) et des tramways T1 et T2», a ainsi communiqué la Régie autonome des transports parisiens ce mardi, qui prévient que les temps de parcours allongés sont donc «à prévoir».

[#Canicule] la #RATP réduit temporairement aujourd’hui à partir de 15h30 la vitesse de ses @RER_A et @RERB, des lignes aériennes du métro (1, 2, 5, 6, 8 et 13) et des tramways #T1 et #T2. Des temps de parcours allongés sont à prévoir https://t.co/aYNuz9R2h8 pic.twitter.com/Nxq5hzibNS — RATP Group (@RATPgroup) July 19, 2022

«La température sur certaines portions du rail devrait atteindre cet après-midi les 57 °C nécessitant, par mesure de sécurité, la limitation de la vitesse des trains à 30-40 km/h sur certaines des voies extérieures du métro et du tramway et à 60 km/h sur l’ensemble des voies aériennes du RER», explique la RATP dans un communiqué.

De fait, le groupe explique que le métal qui compose les rails, les lignes caténaires qui transmettent l’alimentation électrique aux trains mais aussi les systèmes qui régissent la signalisation ferroviaire ainsi que les postes d’aiguillage «sont sensibles aux variations des températures», alors que les infrastructures ferroviaires situées «en plein air» sont «particulièrement exposées aux conditions climatiques».

Le groupe assure «mettre tout en œuvre pour que cet épisode de fortes chaleurs se passe au mieux pour les voyageurs». Plusieurs distributions d’eau sont en outre organisées ce mardi dans une quinzaine de stations ou gares du réseau, comme à Anvers (ligne 2), à Bir-Hakeim (ligne 6), à Concorde (ligne 12) ou encore à Denfert Rochereau (ligne B).