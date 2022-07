Paris : le «dispositif canicule» mis en place aujourd'hui et demain dans la capitale

Alors que Météo France annonce des températures pouvant atteindre les 39 °C dans la capitale, la municipalité parisienne a décidé de déclencher son «dispositif canicule» pour les journées de lundi 18 et mardi 19 juillet.

Paris veut anticiper. «En raison des fortes chaleurs prévues pour les journées du lundi 18 et du mardi 19 juillet, et à la suite du passage en vigilance météorologique orange, le niveau "Alerte canicule" du dispositif parisien de gestion sanitaire des vagues de chaleur a été activé», a communiqué la municipalité parisienne.

«Un dispositif canicule» qui comprend le «renforcement des maraudes en direction des "personnes à la rue"», mais aussi la «distribution de gourdes et de flyers "se rafraîchir en cas de forte chaleur".

28 piscines ouvertes lundi et mardi

De plus, les horaires des piscines et des bains-douches devraient également être «aménagés», et ce, malgré un mouvement social lancé tout l'été dans certains équipements publics de la Ville.

Sur une quarantaine de piscines parisiennes, 28 seront ouvertes lundi et mardi, dont certaines jusque tard dans la soirée, à l'image de la piscine Suzanne Berlioux, aux Halles (Paris Centre), qui restera ouverte jusqu'à 22h30 ou la piscine Joséphine Baker (13e), accessible jusqu'à 21h30.

En parallèle, la municipalité parisienne assure être joignable «pendant cet épisode de canicule» au centre d’appels 3975 «pour des informations et des conseils».

«Pour tout autre renseignement, la plateforme téléphonique "canicule info service" – ouverte tous les jours de 9h à 19h – est également disponible au 0 800 06 66 66 (appel gratuit)», rappelle la municipalité.

Enfin, à noter qu'en raison de l'alerte canicule, la municipalité a décidé que les crèches municipales «fermeront exceptionnellement à 17h30» lundi et mardi, au lieu de 18h, et que les parents qui choisiraient de ne pas déposer leur(s) enfant(s) seraient «exonérés».