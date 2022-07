Loi pouvoir d’achat : qu’est ce que la «résiliation en trois clics» votée par les députés ?

Dans le cadre du projet de loi sur le pouvoir d’achat, adopté ce vendredi 22 juillet par l’Assemblée nationale, les députés ont voté une mesure afin de faciliter la résiliation des contrats et abonnements.

Voilà une mesure qui devrait soulager tous les Français. Selon un sondage Ipsos publié en 2021, 40 % d'entre eux payent un abonnement qu’ils n’utilisent pas. Les démarches administratives pour se désabonner sont parfois illisibles, compliquées ou tout simplement manquantes. Pris dans ce piège administratif, les consommateurs finissent par jeter l’éponge malgré la perte d’argent, parfois colossale.

Ces démarches sont rendues compliquées par les opérateurs ou entreprises dans un but précis : «Parce qu’un abonné, pendant les premiers mois, voire, les premières années de son contrat, coûte de l’argent à l’entreprise qui lui fournit le service ou le produit» a expliqué sur CNEWS le journaliste Jean-Baptiste Giraud.

Le texte de loi en apPlication dès 2023

Le gouvernement souhaitait donc offrir aux Français un outil permettant de faciliter la résiliation d’un contrat ou d’un abonnement. Ce faisant, les députés ont adopté à l’unanimité et en même temps que le projet de loi sur le pouvoir d’achat, la «résiliation en trois clics».

Comprise dans les articles 7, 8 et 9 du projet de loi, cette mesure va obliger les professionnels qui offrent des abonnements et contrats à mettre en place un dispositif facile et direct de résiliation.

La résiliation en 3 clics des abonnements en ligne vient d’être votée a l’unanimité par l’Assemblée nationale dans le cadre de la loi pouvoir d’achat. Les Français auront désormais la possibilité de changer d’abonnement beaucoup plus facilement. C’est le pouvoir du choix pic.twitter.com/r3eb2GJyKZ — Olivia Gregoire (@oliviagregoire) July 21, 2022

L’article sera effectif dès le début de l’année 2023 et concernera les contrats du quotidien, comme les abonnements à la téléphonie, à Internet, au gaz, à l’électricité ou à des magazines.

Dans le texte, l’article 7 devrait permettre «de résilier facilement un contrat conclu par voie électronique afin de ne pas maintenir captif» le consommateur «d’un opérateur économique». L’article 8 indique, lui, que «la résiliation d’un contrat d’assurance devra être aussi facile que la souscription».

Qu'il s'agisse d'un bouton «résiliation» affiché en gros sur le site ou l'application de l'opérateur, ou de tout autre dispositif clair et lisible, les entreprises offrant des abonnements auront l'obligation de proposer cette option désormais.