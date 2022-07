Loi pouvoir d'achat : les députés votent la revalorisation de 4% des retraites et prestations sociales

Ce mercredi, l’Assemblée nationale a voté la revalorisation de 4% des retraites et des aides sociales, dans le cadre de l’examen du projet de loi sur le pouvoir d’achat.

L’examen du projet de loi sur le pouvoir d’achat se poursuit. Ce mercredi soir, les députés ont voté à la quasi-unanimité (296 voix pour, 103 abstentions et 2 contre) la revalorisation des pensions de retraites et des prestations sociales de 4%.

Cette revalorisation prendra effet dès le 1er juillet de cette année, de façon rétroactive.

La mesure sera effective pour les pensions de retraite et d'invalidité des régimes de base. Pour les prestations sociales, sont concernées les allocations familiales et minima sociaux comme le RSA, l’Allocation adulte handicapé (AAH) et les bourses étudiantes sur critères sociaux.

Il s'agit de la quatrième mesure adoptée depuis le début de l'examen du projet de loi, après le prolongement de la «prime Macron», la baisse des cotisations sociales et la facilitation des dispositifs d'intéressement en entreprise.