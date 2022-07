Paris 2024 : Emmanuel Macron promet qu'«il n'y aura pas d'impôt JO»

Au lendemain d'un conseil olympique et paralympique, organisé, entre autres, pour aborder, les questions de sécurité et de financement des Jeux Olympique de Paris 2024, le président de la République a accordé, ce mardi 26 juillet, un entretien au média L'Equipe, au cours duquel il a notamment assuré que l'événement n'entraînerait pas de hausse d'impôt.

Emmanuel Macron se veut rassurant. Si les Jeux Olympiques se dérouleront dans l'Hexagone dans deux ans (26 juillet-11 août), une inquiétude grandissante se fait ressentir quant aux dépenses qu'un tel événement peut engendrer.

Avec l'inflation due à la crise sanitaire et à la guerre en Ukraine, le président a ainsi pris la parole pour s'adresser directement aux Français, à l'occasion d'une interview accordée au quotidien L'Equipe, pour leur dire «qu’il y a des solutions pour y répondre et qu’il n’y a pas de dérives de nos coûts».

Le chef de l'Etat a assuré clairement que le coût des jeux ne sera pas payé par les contribuables. «J'ai réaffirmé un principe simple : il n'y aura pas d'impôt JO. Les Jeux doivent financer les Jeux». Les organisateurs, dont le budget est garanti par l'Etat, doivent réagir face au choc inflationniste. Ils procèdent cette année à une revue budgétaire.

Des billets gratuits pour les jeunes

Par ailleurs, Emmanuel Macron a annoncé que 400.000 billets seront achetés par l'État pour être redristribués «aux jeunes et scolaires, surtout les moins de 16 ans».

Le président de la République a rappelé également que la «billetterie populaire» sera destinée «aux personnes en situation de handicap, à leurs aidants et aux fonctionnaires de l’Etat et des collectivités qui aident à ces Jeux, particulièrement les catégories B et C».