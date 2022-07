Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi en baisse de 0,8% au 2e trimestre

Selon les chiffres publiés par le ministère du Travail ce mercredi, le nombre de chômeurs de catégorie A a enregistré une baisse de 0,8 % en France, au deuxième trimestre 2022.

Des signaux au vert sur le marché de l'emploi. Selon les chiffres de la Direction des statistiques du ministère du Travail (Dares), le nombre de chômeurs (catégorie A, sans activité) a enregistré une baisse de 0,8 % en France (hors Mayotte) au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent, soit 26.900 inscrits en moins, pour un total de 3,165 millions de personnes.

Sur un an, la baisse en catégorie A est de 15,1 %. Pour rappel, la catégorie A est la plus couramment évoquée lorsque des données sont communiquées sur les chômeurs. Elle regroupe les personnes n’ayant aucun emploi mais étant en recherche active d’un contrat quel qu’il soit (CDI, CDD, emploi saisonnier, temporaire ou à temps partiel).

En incluant l'activité réduite (catégories B et C de Pôle emploi), le nombre de demandeurs d'emploi est en baisse de 1,7 % au deuxième trimestre (-8,9 % sur un an) et s'établit à 5,436 millions, toujours selon la Direction des statistiques du ministère du Travail (Dares).

Des déclarations d'embauche en hausse

Sur le front du chômage longue durée, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits depuis un an ou plus recule de 3,9 % au deuxième trimestre (-14,9 % sur un an) à 2,57 millions (catégories A, B et C). La part des demandeurs d'emploi inscrits depuis un an ou plus atteint 47,3 % (-3,3 points sur un an).

Les derniers résultats trimestriels publiés fin avril avaient fait état d'une forte baisse de 5 % en catégorie A, soit 170.000 inscrits en moins, après une baisse du même ordre au trimestre précédent (-5,7 %). Pour les catégories A B et C, la baisse était de 2,7 % à 5,533 millions.

Les chiffres du deuxième trimestre viennent confirmer d'autres indicateurs favorables publiés récemment.

Le nombre de déclarations d'embauche de plus d'un mois (hors intérim) a notamment augmenté de 3,6 % au deuxième trimestre, après une légère baisse le trimestre précédent (-0,6 %), a indiqué l'Urssaf la semaine dernière.